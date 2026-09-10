France : loyers impayés de l’ambassadeur, le Consulat du Gabon parle de Fake news

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Le Consulat général du Gabon en France a formellement démenti les informations faisant état d’une procédure d’expulsion de logement visant l’Ambassadeur du Gabon en France, Alfred Nguia Banda, pour des loyers impayés. L’information, publiée par Africa Intelligence puis reprise par plusieurs médias gabonais, évoquait une dette locative de 9 749,13 euros, soit près de 6,4 millions de francs CFA, accumulée depuis novembre 2024. Dans un communiqué, les autorités consulaires contestent catégoriquement ces affirmations et précisent que la résidence officielle de l’Ambassadeur à Paris est, selon elles, la propriété de l’État gabonais. Elles rejettent ainsi toute présentation laissant entendre que le diplomate occuperait un logement appartenant à une société immobilière privée.

Dans cette mise au point, le Consulat général qualifie les accusations de « mensonges » et de « désinformation grossière ». Il affirme que l’immeuble servant de résidence officielle à l’Ambassadeur appartient en pleine propriété à l’État gabonais. Dès lors, soutiennent les autorités consulaires, aucun bail privé, loyer mensuel ou dette locative ne pourrait être réclamé au titre de l’occupation de cette résidence. Le communiqué précise également que les procédures judiciaires et les contrats de location privés évoqués dans les informations publiées ne concerneraient pas la résidence officielle du représentant diplomatique gabonais.

Confusion sur le patrimoine de l’État

Le démenti consulaire repose donc principalement sur le statut juridique attribué à la résidence. Selon les autorités gabonaises, la propriété publique de l’immeuble exclut l’existence d’une relation locative avec un tiers. Elles estiment ainsi qu’une éventuelle procédure liée à des loyers impayés ne pourrait concerner ce bâtiment. Le Consulat général affirme par ailleurs que les éléments présentés dans l’article relèveraient d’une confusion entre différents dossiers immobiliers et appelle, implicitement, à distinguer la résidence officielle de l’Ambassadeur des éventuels biens privés faisant l’objet de procédures judiciaires.

Le communiqué dénonce en outre une atteinte à l’image du Gabon et de ses institutions. Les autorités consulaires estiment que la diffusion d’informations qu’elles considèrent comme inexactes est susceptible de porter préjudice à la réputation du pays et de son représentant diplomatique. Elles réaffirment leur volonté de défendre le patrimoine de l’État gabonais ainsi que la dignité des institutions nationales. Le démenti constitue ainsi la réponse officielle du Consulat général aux informations relayées sur cette affaire. Les documents relatifs à la propriété du bien et aux éventuelles procédures évoquées permettront, le cas échéant, d’éclairer définitivement le dossier.