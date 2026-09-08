« Éléphants blancs » de la Nyanga : la faute à la « pénurie des matériaux », selon Ulrich Manfoumbi 

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La guerre de communication se poursuit au sujet des chantiers inachevés de la Nyanga, lancés par le président de la République sous la transition. Après la convocation des entreprises adjudicataires de ces marchés publics par le vice-président du gouvernement, le ministre d’Etat en charge des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, par ailleurs cadre de la province, qui a été au cœur des préparatifs de ces chantiers, s’est rendu sur place dans une tentative de rassurer l’opinion sur la reprise effective des travaux.

Après une visite des différents chantiers, le membre du gouvernement a pris la parole, avançant un certain nombre de raisons pouvant expliquer le retard accusé. Parmi celles-ci, figure « la pénurie de matériaux ». « Tout le Gabon est en chantier. Il arrive donc qu’il y ait des pénuries des matériaux », a déclaré Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, indiquant que la Nyanga est très éloignée du principal centre d’approvisionnement à savoir Libreville.

Pénurie de financements

Autre raison évoquée, les problèmes de trésorerie. « Parfois il arrive qu’il y ait des indisponibilités en fonds pour ces chantiers », a reconnu le membre du gouvernement qui s’est toutefois voulu rassurant. « Mais quelques fonds ont été injectés pour reprendre les chantiers. Nous avons fait le tour et avons constaté que les chantiers ont repris », a-t-il poursuivi. Selon Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, l’arrêt des travaux ne signifie pas qu’ils n’iraient pas à leur terme.

Des arguments qui ont tout de suite suscité une réaction du côté de l’opposition. Lionel Giovani Boulingui, porte-parole d’Ensemble pour le Gabon (EGP), qui a porté ce débat sur la place publique a répondu au ministre Manfoumbi. « L’Ogooué-Ivindo, dont les chantiers ont débuté plusieurs semaines après ceux de la Nyanga a fait comment pour avoir le matériel, ou même pour contourner les obligations techniques ? », a-t-il réagi sur sa page Facebook, appelant le membre du gouvernement à faire profil bas. Présentés comme des projets devant marquer la rupture entre les années d’immobilisme du régime déchu et l’efficacité du président Oligui Nguema, les chantiers de la Nyanga sont peut-être en train de devenir le fantôme qui hante le nouveau régime.