Gabon : le gouvernement ajoute 100 PME supplémentaires au programme SME Booster

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La cohorte Afrique centrale du programme SME Booster de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a été lancée le mercredi 9 septembre 2026 à Libreville. Présidée par Zenaba Gninga Channing, ministre de l’entrepreneuriat, du commerce et des PME-PMI, cet événement majeur marque une étape décisive dans le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises sous-régionales face aux enjeux du marché unique continental.

Jusqu’au 12 septembre, le programme réunira des chefs d’entreprise et des structures d’accompagnement venus de neuf pays de la sous-région. L’objectif stratégique de cette rencontre est de doter les petites et moyennes entreprises des compétences nécessaires pour conquérir le vaste marché continental. Cette initiative renforce les mécanismes d’exportation et prépare les acteurs économiques locaux à tirer pleinement parti des opportunités d’échange intra-africain, offertes par la ZLECAf.

Une opportunité élargie pour 100 entreprises gabonaises

​Dans son allocution d’ouverture, le membre du gouvernement a annoncé une avancée stratégique majeure pour l’écosystème entrepreneurial national. En effet, estimant que le quota initial de 30 PME était nettement insuffisant face au potentiel du pays, elle a mené des échanges déterminants avec les autorités de la ZLECAf pour obtenir un élargissement significatif de la délégation locale. Ainsi, à compter de ce 10 septembre 100 autres PME gabonaises sont attendues pour participer à ce programme.

Cet ajout entend multiplier les compétences des acteurs économiques locaux et leur ouvrir directement les portes des marchés sous-régionaux. ​À travers cette décision forte, le gouvernement gabonais réaffirme sa volonté de permettre à un maximum d’entreprises nationales d’investir sur le marché continental. Mais aussi de porter plus loin la compétitivité du « Made in Gabon ». En renforçant massivement la présence des acteurs locaux, Libreville entend faire des PME le véritable fer de lance de sa stratégie d’exportation.