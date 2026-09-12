Gabon : le concours d’entrée au lycée d’excellence du Prytanée militaire de Makokou fixé au 19 septembre

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Le ministère de la Défense nationale informe les parents d’élèves souhaitant inscrire leurs enfants au lycée d’excellence du Prytanée militaire de Makokou qu’un test de sélection est prévu le samedi 19 septembre 2026 au lycée Alexandre Samba.

L’annonce a été faite dans un communiqué diffusé le jeudi 10 septembre au journal télévisé de 20h sur Gabon Première. En effet, pour la session 2026-2027, le concours concerne plusieurs niveaux d’enseignement. Au premier cycle, les classes de 6e à 3e sont ouvertes. Au second cycle, les candidats peuvent être admis en 2nde S, 1ère S, terminale C et D, ainsi qu’en 2nde LE, 1ère A1 et terminale A1.

Les modalités de dépôt et d’admission précisées

Le dépôt des dossiers est prévu du 11 au 15 septembre 2026 à la 3ème région militaire de Makokou. Le dossier comprend une demande manuscrite adressée au ministre de la Défense nationale, trois bulletins de notes certifiés de l’année scolaire 2025-2026, une copie de l’acte de naissance et quatre photos d’identité. Les listes des candidats autorisés à composer seront affichées le jeudi 17 septembre au lycée Alexandre Samba.

Les épreuves écrites débuteront le samedi 19 septembre à partir de 7h00. Elles porteront sur les mathématiques et le français pour les classes de 6e à 3e. Pour les classes de 2nde S, 1ère S, terminale C et D, les candidats composeront en mathématiques, physique, chimie et français. En 2nde LE, 1ère A1 et terminale A1, les épreuves porteront sur les mathématiques et le français. Aucun candidat ne sera admis en salle après 7h00.

Les candidats devront se munir d’une carte scolaire ou d’une pièce d’identité. Selon le communiqué, seront déclarés admis ceux ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Le document est signé par le secrétaire général adjoint, assurant l’intérim du secrétaire général du ministère de la Défense nationale.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire