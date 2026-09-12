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Bitam : deux bébés meurent dans un violent incendie

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 12 septembre 2026 à 10h15min
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Une vue de la ville de Bitam © D.R.
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Deux enfants auraient péri dans un violent incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre au quartier Bitam 1, dans la commune de Bitam. Le feu aurait pris après qu’une bougie a été laissée allumée dans une habitation où se trouvaient les victimes, rapporte La Une Woleu-Ntemoise.

Le quartier Bitam 1, dans la ville des trois frontières, au Woleu-Ntem, a récemment été le théâtre d’une nuit tragique. Deux enfants en bas âge, Nkoghe Daniel, âgé de 17 mois, et Endo Bui Joëlle, âgée de 10 mois, y ont perdu la vie à l’intérieur d’une maison en planches ravagée par les flammes.

Une maison laissée sans surveillance parentale 

Selon les informations rapportées par le média, la mère des enfants se serait rendue dans la ville de  Minvoul pour un déplacement. Elle aurait alors confié ses trois enfants à leur sœur aînée. Cette dernière devait veiller sur les deux bébés ainsi que sur le troisième enfant, âgé de moins de six ans.

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Vers 22 heures, la sœur aînée aurait à son tour quitté le domicile. Elle aurait laissé les trois enfants à l’intérieur de la maison avec une bougie allumée sur une table en bois. Sa destination au moment des faits n’a pas encore été précisée. Quelques heures plus tard, un incendie se serait déclaré dans l’habitation.

Un incendie aux conséquences dramatiques

Le média en ligne rapporte que la bougie, qui aurait été mal positionnée, serait à l’origine du départ de feu. Les flammes se seraient ensuite rapidement propagées dans l’habitation. Alertés, les services de police se seraient rendus sur place pour procéder aux premières constatations.

À leur arrivée, l’habitation était entièrement consumée par les flammes. À l’intérieur, les policiers ont découvert les corps sans vie des deux enfants. Le troisième enfant aurait, pour sa part, survécu à l’incendie. Toutefois, une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Si ce drame rappelle une nouvelle fois les dangers liés aux incendies domestiques, il interpelle également sur la surveillance des jeunes enfants. Une attention particulière et permanente doit ainsi être accordée à cette catégorie d’enfants. Par ailleurs, les ménages devraient régulièrement veiller à l’extinction des bougies et autres sources de feu avant de quitter un domicile.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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