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Gabon : Oligui Nguema dote les structures hospitalières publiques d’appareils médicaux modernes

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 15h00min
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Afin d’améliorer la qualité des soins et d’assurer une meilleure prise en charge des patients dans les structures publiques, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, le mercredi 1er juillet 2026, à la remise d’un important lot d’équipements médicaux de pointe. Cette dotation est destinée au Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO), au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) ainsi qu’à l’Institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma (IMIPDG), rapporte l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

À travers cette initiative, le Chef de l’État réaffirme sa volonté de faire de la santé une priorité nationale. L’objectif est de moderniser durablement le plateau technique des établissements hospitaliers publics, de renforcer l’accès des populations à des soins spécialisés de qualité et de réduire progressivement le recours aux évacuations sanitaires à l’étranger. Un investissement qui traduit la détermination des plus hautes autorités à offrir aux Gabonais un système de santé plus performant et mieux adapté aux besoins des patients.

Des équipements pour renforcer les capacités des hôpitaux

Présente lors de la cérémonie, la ministre de la Santé, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, a salué une initiative présidentielle qui permettra aux établissements bénéficiaires de disposer d’équipements conformes aux standards internationaux. Le CHUO a notamment reçu un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), un scanner de dernière génération, des appareils d’échographie, des systèmes de radiologie numérique, des mammographes, des électrocardiographes ainsi que des électroencéphalographes, des outils indispensables pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients.

Cette dotation comprend également des équipements de laboratoire de haute performance destinés au CHUO, au CHUL et à l’IMIPDG. Des respirateurs de réanimation, des défibrillateurs, des moniteurs multiparamétriques, des stations d’anesthésie-réanimation, des équipements d’endoscopie interventionnelle, des tables de moulage pour les plâtres et des dispositifs de production d’oxygène médical figurent aussi parmi les matériels remis. Grâce à ces nouveaux équipements, les services d’urgence, de réanimation, de chirurgie, de cardiologie, de pneumologie, d’urologie, de traumatologie ainsi que les laboratoires disposeront de moyens renforcés pour offrir des soins plus rapides, plus précis et plus efficaces au bénéfice des populations.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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