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Gabon : Oligui Nguema attendu à Port-Gentil, entre mobilisation officielle et attentes sociales fortes

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 9h56min
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Brice Clotaire Oligui Nguema prenant un vol © D.R
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema est attendu ce dimanche 12 avril 2026 à Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. En amont, les autorités locales multiplient les réunions préparatoires, dans un climat marqué par des attentes sociales élevées et un sentiment de frustration d’une partie de la population.

À quelques jours de cette visite présidentielle, la capitale économique du Gabon s’active. Sous la coordination du gouverneur Françoise Assengone Obame, une réunion stratégique s’est tenue le 8 avril 2026 à la mairie de Port-Gentil, rassemblant autorités administratives, élus, forces de défense et représentants de la société civile.

Objectif affiché : garantir un accueil à la hauteur de l’événement et refléter « une image d’unité, d’organisation et de responsabilité » de la province.

Une mobilisation institutionnelle pour un accueil maîtrisé

Lors de cette rencontre, les autorités ont insisté sur la nécessité d’une coordination rigoureuse entre les différents acteurs impliqués. Le gouverneur a appelé à « faire preuve de discipline et de rigueur », afin d’assurer le bon déroulement de la visite présidentielle.

Cette mobilisation traduit l’importance politique et symbolique de ce déplacement, dans une ville stratégique pour l’économie nationale.

Port-Gentil, cœur de l’industrie pétrolière, reste en effet un pilier des recettes publiques. Sa visibilité dans l’agenda présidentiel est donc scrutée de près, tant par les acteurs économiques que par les populations.

Entre frustrations locales et attentes d’annonces concrètes

Mais derrière cette mobilisation officielle, un malaise persiste. Une partie de la population exprime un sentiment de marginalisation, estimant que la ville n’a pas bénéficié, ces derniers mois, de la même dynamique d’investissements que d’autres localités.

Plusieurs projets structurants restent en suspens ou avancent difficilement. Le cas du Lycée Joseph Ambouroue Avaro est souvent cité, illustrant les contraintes financières et les retards accumulés. D’autres initiatives soulèvent des interrogations quant à la gestion des ressources qui leur étaient allouées, alimentant un climat de défiance.

Une visite très attendue sur le plan politique et économique

Dans ce contexte, la visite de Brice Clotaire Oligui Nguema est perçue comme un moment clé. Les populations attendent des réponses concrètes, notamment sous forme d’annonces de nouveaux projets ou de relance des chantiers existants.

Au-delà de la dimension protocolaire, cette visite pourrait ainsi constituer un test politique pour l’exécutif, appelé à démontrer sa capacité à répondre aux attentes d’une ville stratégique.

Entre espoir et vigilance citoyenne

Malgré les frustrations, l’enthousiasme demeure palpable à Port-Gentil. L’arrivée du chef de l’État suscite une mobilisation populaire, signe d’un attachement toujours fort à la parole présidentielle.

Reste désormais à savoir si cette visite permettra de transformer cet espoir en décisions concrètes. Car dans une capitale économique en quête de relance, les attentes ne se limitent plus aux discours : elles exigent des actes.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 9h56min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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