Setrag : 32 chefs de gare et assistants production aux acquis renforcés !

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Dans l’optique d’asseoir l’excellence opérationnelle et la sécurité absolue, la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) a organisé, du 23 au 27 mars 2026, un atelier de renforcement de capacités opérationnelles pour 32 chefs de gare et assistants production. Cette session intensive de perfectionnement métier intitulée « Les Journées du Chef de Gare» avait pour mission d’aboutir à « Zéro Accident ».

Groupe citoyen attaché aux aspects qualitatifs, qui place la sécurité des circulations au sommet de ses priorités, le groupe Eramet s’active à lutter contre les accidents. C’est dans cette optique que sa filiale Setrag a décidé de renforcer les capacités de ses maillons essentiels. À savoir le chef de gare, pivot central de la chaîne ferroviaire. Il se retrouve ainsi au cœur de cette dynamique de rigueur.

5 jours à la quête de l’excellence ferroviaire

Du 23 au 27 mars 2026 sous la direction de Patrick Ilongo, inspecteur d’exploitation et formateur certifié, les participants ont été scindés en deux groupes de 16 agents pour favoriser une immersion pédagogique optimale. Le but était d’harmoniser les pratiques de gestion sur l’ensemble du réseau. De plus, il s’agissait d’éradiquer les disparités opérationnelles. Les sessions, tenues dans un cadre studieux, ont alterné entre rappels théoriques et analyses de feedbacks du terrain.

Des agents de la Setrag à l’écoute des formateurs © D.R.

Aussi, les inspecteurs exploitation ont mis l’accent sur la résolution des dysfonctionnements récurrents et l’application stricte des procédures d’exploitation. Les thématiques abordées ont couvert un large spectre en l’occurrence l’anticipation des mouvements de trains pour optimiser la régularité du trafic. De plus, la fluidification de la communication entre les différents acteurs de la circulation et la gestion proactive des situations imprévues et renforcement du leadership managérial, étaient inclus.

Au-delà de la technique, ces journées ont surtout rappelé le rôle de « tour de contrôle » que joue le chef de gare. En tant que garant de la sécurité et relais d’information fiable, sa réactivité est la clé de voûte de la réduction des incidents d’exploitation. Par ce réinvestissement continu dans son capital humain, la Setrag vise un service de transport ferroviaire fiable et sécurisé. Ainsi, le Transgabonais se dote des moyens nécessaires pour répondre aux exigences de performance.