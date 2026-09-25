Retraite des parlementaires : Ntoutoume Ayi et Mpako Ngoma ouvrent le débat sur le financement des privilèges publics

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Faut-il maintenir des régimes particuliers de retraite pour les parlementaires et certaines anciennes hautes autorités de l’État ? Le débat, ouvert entre les députés Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi et Fiacre Mpako Ngoma, dépasse désormais leurs positions personnelles. Comme le relève Direct Infos Gabon, leur confrontation révèle « deux conceptions du rôle du député ». Derrière la polémique se pose surtout une question autrement plus sensible : dans un contexte de contraintes budgétaires, qui doit financer les avantages sociaux attachés à l’exercice temporaire d’une fonction publique ?

Le débat mérite précisément d’être débarrassé de la querelle de personnes. Dans son analyse publiée le 24 septembre 2026, Direct Infos Gabon oppose deux approches. Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi questionne la soutenabilité et l’équité du système, tandis que Fiacre Mpako Ngoma défend la retraite parlementaire comme la contrepartie des contraintes et sacrifices consentis pendant l’exercice d’un mandat. Deux argumentaires qui renvoient finalement à une interrogation centrale : un mandat électif doit-il ouvrir, au-delà des indemnités perçues durant son exercice, des droits particuliers financés durablement par la collectivité ?

Cotiser ou faire payer le contribuable ?

L’argument développé par Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi repose essentiellement sur la logique contributive. Direct Infos Gabon le résume ainsi : « une pension doit être financée par la cotisation de l’actif, non par l’impôt général ». Autrement dit, le député d’Akanda interroge moins l’existence d’une retraite que son mode de financement et le caractère dérogatoire d’un système applicable à certaines catégories de responsables publics.

La question mérite toutefois d’être nuancée à la lumière des dispositifs les plus récents. Le projet de décret examiné en Conseil des ministres le 27 mars 2025 concernant les anciens vice-présidents de la République, Premiers ministres et présidents de chambre du Parlement prévoit notamment une contribution de l’État équivalente à 15 % de la solde forfaitaire et une cotisation individuelle de 8 % prélevée à la source. Il ne s’agit donc pas, pour ce dispositif précis, d’un financement exclusivement budgétaire sans contribution personnelle. Reste entière la question de savoir si cette participation publique et les avantages associés se justifient au regard du régime applicable au reste des citoyens.

Le « sacrifice » du mandat peut-il justifier un régime particulier ?

Face à cette interrogation, Fiacre Mpako Ngoma avance une autre conception. Direct Infos Gabon relève une défense de la retraite parlementaire comme « contrepartie de sacrifices ». Le raisonnement consiste ainsi à considérer que l’exercice du mandat, ses contraintes et les conséquences qu’il peut entraîner sur une carrière professionnelle peuvent justifier une protection particulière à son terme.

Mais cet argument déplace nécessairement le débat vers le terrain de l’équité. Députés et sénateurs exercent certes une responsabilité publique particulière, mais ils perçoivent également des indemnités durant leur mandat. Dès lors, la question à laquelle le législateur devra répondre est moins émotionnelle que financière et juridique : quelle cotisation est versée, quels droits génère-t-elle, quelle contribution demeure à la charge de l’État et comment ces avantages se comparent-ils aux règles appliquées aux autres actifs ?

Des régimes qui ont déjà évolué

Ces avantages ne constituent d’ailleurs pas un bloc juridique intangible. Direct Infos Gabon rappelle que le régime des parlementaires et ministres est notamment encadré par la loi n°17/2000 et que certaines de ses dispositions ont déjà fait l’objet d’une censure de la Cour constitutionnelle en 2001. Plus récemment, les règles concernant certaines anciennes hautes autorités ont encore fait l’objet d’un projet de décret adopté en Conseil des ministres en mars 2025.

Ce caractère évolutif est important. Il signifie que le débat actuel ne consiste pas nécessairement à opposer brutalement suppression et maintien. Cotisations, durée minimale de mandat ouvrant des droits, âge de liquidation, contribution de l’État, cumul avec d’autres pensions ou avantages : chacun de ces paramètres peut être discuté et, le cas échéant, réformé.

Le Parlement face à une question qui le concerne directement

C’est probablement là que la controverse prend sa véritable dimension politique. Les parlementaires sont appelés à légiférer sur les finances publiques tout en étant directement concernés par certains des dispositifs dont ils pourraient discuter. La transparence devient donc indispensable pour éviter que le débat ne se réduise, selon la formule de Direct Infos Gabon, à « une question précise contre une réponse évasive ».

Plutôt que de personnaliser la controverse, la publication des paramètres financiers des différents régimes permettrait d’objectiver le débat : nombre de bénéficiaires, cotisations versées, contribution annuelle de l’État, montant moyen des pensions et projection de leur coût à moyen terme. C’est à partir de ces données que pourra être appréciée la soutenabilité du système et son articulation avec les principes généraux de protection sociale.

De la polémique à la transparence des chiffres

La confrontation entre Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi et Fiacre Mpako Ngoma aura au moins eu pour effet de replacer sur la place publique une question rarement discutée dans le détail : celle du coût et de la justification des régimes sociaux accordés aux détenteurs de fonctions politiques. Direct Infos Gabon observe justement que ces controverses sont souvent marquées par « la tentation de répondre à une critique systémique par un plaidoyer individuel ».

Or, la véritable réponse ne réside probablement ni dans les parcours personnels ni dans les intentions prêtées aux protagonistes, mais dans les textes et surtout dans les chiffres. Combien cotise un parlementaire ? Combien l’État ajoute-t-il ? Combien coûte annuellement le régime ? Quels droits sont effectivement ouverts après un ou plusieurs mandats ? Tant que ces données ne seront pas clairement exposées, la controverse continuera de prospérer là où devrait d’abord se tenir un débat documenté sur l’usage de l’argent public.