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C’est une page qui se tourne officiellement au sein de la sous région. Réunis vendredi 27 novembre 2026 à Sipopo, en Guinée équatoriale, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) ont entériné le départ du Rwanda de l’institution communautaire. Dans un communiqué sanctionnant les travaux, la Conférence a indiqué avoir passé en revue l’évolution de ce dossier sensible ainsi que les échanges entourant la sortie de Kigali.

Les dirigeants ont ainsi demandé l’activation des mécanismes administratifs, juridiques et financiers nécessaires pour finaliser juridiquement ce retrait. Une décision qui marque l’épilogue institutionnel d’une rupture annoncée dès juin 2025 par les autorités rwandaises. À l’époque, Kigali fustigeait une « dérive » supposée de l’organisation, accusée de pencher en faveur de la République démocratique du Congo (RDC) dans la crise sécuritaire qui embrase l’Est congolais.

Crise dans l’Est de la RDC et lignes de fracture régionales

La sortie du Rwanda intervient dans un climat diplomatique particulièrement lourd entre Kigali et Kinshasa. Au cœur des crispations : le conflit persistant dans l’Est de la RDC et les accusations récurrentes imputant à Kigali un soutien aux rebelles du M23.

Avant d’en arriver à cette officialisation, la dynamique de gouvernance de la CEEAC avait déjà subi les contrecoups de ces tensions. Alors que le Rwanda devait initialement assumer la direction de l’institution, la Conférence des chefs d’État avait auparavant prolongé d’un an le mandat du président équatoguinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Une manière de contenir les secousses et de préserver la cohésion minimale de l’espace communautaire.

Mahamat Idriss Déby Itno prend le relais

Cinq chefs d’État ont fait le déplacement à Sipopo pour ces assises : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour le pays hôte, Félix Tshisekedi pour la RDC, Brice Clotaire Oligui Nguema pour le Gabon, Carlos Vila Nova pour Sao Tomé-et-Principe et Mahamat Idriss Déby Itno pour le Tchad.

Désormais réduite dans les faits à dix États membres en l’absence du Rwanda, Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, São Tomé-et-Príncipe et Tchad, la CEEAC confie sa présidence tournante au chef de l’État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno. La cérémonie a été ponctuée par la remise symbolique du drapeau communautaire entre le président sortant et son successeur. Le prochain rendez-vous des dirigeants est d’ores et déjà fixé à février 2027, à N’Djamena, avec l’ambition de redonner souffle et lisibilité à l’intégration régionale.