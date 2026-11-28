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La scène politique gabonaise vit une séquence d’une densité rare. Après l’aile de Réagir, c’est le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) d’Alexandre Barro Chambrier qui a officiellement acté sa fusion-absorption au sein de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema. En quelques mouvements, l’architecture partisane du pays se redessine à grande vitesse, portée par une dynamique centripète qui aspire d’anciennes figures de l’opposition comme des acteurs de la majorité.

À l’approche du premier congrès ordinaire de l’UDB, prévu le 5 décembre prochain, la stratégie d’élargissement du parti présidentiel prend des allures de consolidation hégémonique. En intégrant les militants et les élus du RPM, six parlementaires basculant automatiquement dans les rangs de l’UDB en vertu de la nouvelle législation sur les partis, la formation portée par le secrétaire général Mays Mouissi renforce considérablement son assise institutionnelle et territoriale.

Pour Alexandre Barro Chambrier, longtemps figure de proue de l’opposition sous l’ère d’Ali Bongo Ondimba, ce choix est présenté comme l’expression d’un pragmatisme dicté par l’intérêt supérieur de la nation. Mais au-delà des discours d’unité et de dépassement, l’ampleur de ces ralliements soulève une question de fond sur la vitalité du pluralisme politique. Assiste-t-on simplement à une mutualisation des forces au service d’un projet de société, ou le pays prend-il le risque de reconstituer, sous une nouvelle étiquette, une mécanique hégémonique qui étoufferait la contradiction démocratique ?

Les assurances de Mays Mouissi, récusant toute velléité de retour au monopartisme, suffiront-elles à dissiper les inquiétudes de ceux qui redoutent un affaiblissement durable du contre-pouvoir partisan ?

Le PDG au pied du mur : fusionner ou périr ?

C’est dans ce climat d’effervescence et de recomposition que s’ouvre, jusqu’au dimanche 29 novembre, le congrès du Parti démocratique gabonais (PDG). Pour l’ancienne parti unique qui a tenu les rênes du pouvoir pendant plus de cinquante ans, l’enjeu dépasse largement la routine statutaire.

Affaibli par les fractures internes depuis la chute du régime d’Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023, le PDG arrive à ce rendez-vous miné par des querelles de légitimité. Entre l’exécutif conduit par Blaise Louembé et Angélique Ngoma, ostensiblement engagé dans un rapprochement avec le chef de l’État, et la ligne défendue par Ali Akbar Onanga Y’Obegue au nom d’un Ali Bongo Ondimba contestataire depuis Paris, le parti de Louis semble chercher sa boussole.

Dans ce contexte où l’UDB s’impose comme le pôle gravitationnel incontournable du pouvoir, la question de l’avenir propre du PDG devient centrale. Le PDG sautera-t-il le pas en se fondant dans l’UDB comme l’ont fait d’autres formations avant lui ? Peut-il encore espérer préserver une identité autonome et une voix singulière sans se marginaliser, ou la logique implacable du rapport de forces le poussera-t-elle, d’abord vers une alliance formelle, puis vers une dissolution de fait dans le grand ensemble présidentiel ? À quoi ressemblerait d’ailleurs un PDG fondu dans l’UDB, sinon à l’effacement définitif d’un monument historique de la vie politique gabonaise au profit d’un nouvel ordre partisan ?

Un tournant décisif avant le congrès des bâtisseurs

Les résolutions qui sortiront de ce week-end de travaux au sein du PDG pèseront lourd dans la balance, à quelques jours seulement des grandes assises de l’UDB. Qu’il choisisse l’arrimage assumé, la quête d’un compromis identitaire ou qu’il s’enlise dans ses divisions internes, le parti historique se trouve face à un choix existentiel.

À Libreville comme dans les provinces, l’heure est aux repositionnements rapides. Reste à savoir si cette recomposition accélérée accouchera d’un espace politique plus cohérent et plus efficace pour conduire les réformes, ou si elle consacrera l’absorption progressive des repères partisans traditionnels au profit d’un pôle majoritaire tentaculaire.