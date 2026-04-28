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Gabon : impôts, CNSS, CNAMGS unis pour simplifier la déclaration des salaires

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 11h30min
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Les DG des Impôts, de la CNAMGS, de la CNSS et les représentants de Ika Technology © GMT
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La Direction générale des impôts (DGI), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) viennent de franchir une étape majeure dans la modernisation de la gestion des recettes publiques. Ce 28 avril 2026, les trois institutions ont officiellement lancé les travaux de mise en place de la plateforme de Déclaration unique des salaires (DUS). Cette innovation vise à simplifier considérablement les obligations déclaratives des employeurs en instaurant un formulaire unique, partagé entre les trois administrations, tout en renforçant l’efficacité et la transparence des mécanismes de recouvrement.

Dès l’ouverture de la cérémonie, le Directeur général des Impôts, Éric Boumah, a dressé un constat sans détour des insuffisances du système actuel. Il a notamment évoqué « une multiplicité de formalités administratives pour la déclaration des salaires impliquant plusieurs institutions », une situation générant des lourdeurs administratives, des pertes de temps et des coûts supplémentaires pour les entreprises. À cela s’ajoute, selon lui, un risque réel d’altération de la qualité et de la fiabilité des informations transmises, en raison de la dispersion des procédures et des supports déclaratifs.

Une réforme pour sécuriser les déclarations sociales et fiscales

Avec l’appui du partenaire Ika Technology, cette réforme marque « un cap décisif » dans la digitalisation des services publics. Désormais, les employeurs effectueront une seule déclaration mensuelle via la plateforme Gabon Connect. Cette démarche centralisée permettra aux Impôts, à la CNSS et à la CNAMGS d’accéder simultanément aux mêmes données relatives aux salaires versés. Le système met ainsi fin aux déclarations multiples et introduit une gestion unifiée, plus fluide et cohérente des informations.

Concrètement, l’employeur devra renseigner chaque mois la liste de ses employés ainsi que les rémunérations correspondantes. Cette procédure, entièrement dématérialisée, rend obligatoire l’utilisation du Numéro d’identification fiscale (NIF) pour les employeurs et du Numéro d’identification personnel (NIP) pour les salariés. L’objectif est double est à la fois de sécuriser la base des contribuables et fiabiliser l’identification des travailleurs. Par ailleurs, toute embauche devra être préalablement déclarée en ligne, sous peine de blocage du système, renforçant ainsi le suivi administratif des effectifs, avec la possibilité pour l’employé d’accéder aux déclarations de son employeur et de vérifier l’effectivité du versement de ses cotisations CNAMGS et CNSS.

Dispositif structuré autour de trois piliers 

La réforme introduit également le principe du « zéro papier », avec l’obligation de passer exclusivement par Gabon Connect pour effectuer les déclarations. Une fois celles-ci validées, le système génère automatiquement les montants dus. L’employeur peut alors procéder au télépaiement, chaque administration percevant directement ses recettes sur ses propres comptes bancaires. Pour les petits contribuables, des solutions de paiement via mobile money sont prévues. 

Structurée autour de trois piliers à savoir, immatriculation des employeurs par le NIF, immatriculation des employés par le NIP et obligation de déclaration d’embauche, la plateforme DUS ambitionne de transformer le système administratif gabonais. Cet outil permettra également un rapprochement automatisé entre les déclarations et les paiements effectués, grâce à l’intégration des relevés bancaires. Le gouvernement a donné un calendrier fermé au prestataire. Ainsi, la Déclaration unique des salaires devra être opérationnelle à partir de juillet 2026.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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