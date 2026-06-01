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Gabon : Me Moumbembé  dévoile «Et Sybilus créa l’Homme-La Genèse», une lecture mystique de la création

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 12h43min
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Me Jean-Paul Moumbembé et Eric Joël Bekale, président de l’Union des Écrivains Gabonais (UDEG) © D.R.
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Pour ses 70 ans, célébrés le 30 mai 2026, l’avocat au barreau du Gabon, Me Jean-Paul Moumbembé, s’est offert un cadeau des plus singuliers. Dans le cadre intimiste de sa résidence privée du quartier Charbonnages à Libreville, le célèbre juriste a dévoilé son septième ouvrage : « Et Sybilus créa l’Homme – La Genèse – ». Paru en mars dernier aux éditions Itansi-N’tisi, ce court opus de 80 pages propose un voyage déroutant aux frontières du mysticisme et de l’ésotérisme, bousculant les récits traditionnels de nos origines.

Pour l’auteur, qui exerce le droit depuis 36 ans, la date du 30 mai revêt une résonance presque magique. Né à Port-Gentil un 30 mai 1956 à 9 heures précises, c’est exactement à la même heure, le 30 mai 2025, qu’il affirme avoir reçu le manuscrit de son œuvre de la part d’entités cosmiques.

Ce récit, qu’il qualifie de sacré, introduit une dualité inédite dans le processus de création. Selon sa vision, l’entité nommée Sybilus a façonné l’enveloppe charnelle et structurelle, l’Homme-Carapace ou l’Homme-Squelette, tandis que Telum-Dieu y a insufflé l’étincelle de vie. 

Me Moumbembé y décrit l’émergence des six premiers « Hommes-N’Guggi », restés inertes sous terre avant l’intervention divine. Ce premier groupe humain, composé de couples noir, blanc et mixte, aurait ensuite été établi en Éthiopie, cohabitant avec des créatures symboliques comme les « Cobras-Terriens ».

S’affranchir des dogmes pour comprendre

Conscient de la nature disruptive de ses écrits, l’avocat invite ses lecteurs à faire table rase du passé. Pour appréhender son livre, il juge indispensable de se dépouiller de toute idée philosophique, religieuse ou scientifique préconçue.

Au-delà de la Genèse, l’ouvrage dissèque l’anatomie invisible de l’être humain à travers une architecture complexe de l’âme, divisée en cinq formes distinctes (traditionnelle, métaphysique, prima-vivifiante…). Chacune d’elles joue un rôle précis dans l’équilibre bio-socio-physiologique de l’individu.

Vers l’Humanité-Synthèse

Déjà auteur d’ouvrages remarqués tels que « Lumières de l’au-delà » ou « Ultime prophétie-synthèse du sublime », Me Jean Paul Moumbembé pousse ici sa réflexion vers des horizons eschatologiques. Il y prophétise l’avènement futur d’une « Humanité-Synthèse » restreinte, qui guidera notre espèce vers une dimension supérieure. 

Véritable puits de connaissances métaphysiques, ce livre ne prétend pas clore le débat, mais ouvre une brèche fascinante sur les mystères de notre création et de notre fin dernière.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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