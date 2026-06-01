Gabon : la HAC, plus réservée aux journalistes !

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Invité sur le plateau de l’émission « Bilan des 100 jours» sur Gabon 1ère, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a annoncé une réforme inouïe à la Haute Autorité de la Communication (HAC). Selon le membre du gouvernement, l’institution régulatrice va désormais diversifier sa composition. En effet, ses conseillers membres ne seront plus exclusivement des professionnels des médias.

C’est une mutation sans précédent qui est en gestation dans le paysage médiatique et de sa régulation au Gabon. Dans la nouvelle ossature, le nombre de commissaires restera fixé à 9 membres. Ce qui va changer ce sont les profils de l’ensemble de l’équipe. Cette restructuration vise à renforcer les compétences de l’organe de régulation. Et ce, en intégrant des expertises variées issues des corps de métiers divers.

La HAC, une organisation à part entière !

Interrogé sur les grandes manœuvres en cours au sein de la HAC, Germain Biahodjow n’est pas allé par 4 chemins. « Dans la nouvelle composition, on aura des journalistes, des juristes, même d’autres corps de métier. On aura le souhait d’avoir aussi ceux qui opèrent dans le dans le numérique. Parce que nous voulons donner à la HAC la possibilité d’avoir des décisions plus crédibles », a souligné le membre du gouvernement.

Il va sans dire que cette ouverture va techniquement répondre à l’urgence de d’adapter la HAC face aux défis technologiques actuels. Pour le gouvernement, cette mixité des compétences bientôt mise en œuvre se veut la clé de voûte de la future efficacité de l’institution. Le but final étant d’asseoir la légitimité de la HAC par des mesures adaptées aux réalités d’un écosystème informationnel en constante évolution. Pour l’heure les avis sont tranchants sur cette décision gouvernementale.