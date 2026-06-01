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Mayumba : Oligui Nguema au contact direct des réalités locales

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 10h23min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema lors de l'échange avec les populations de Mayumba © D.R.
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En séjour dans le chef-lieu du département de la Banio, le Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema a bousculé les protocoles rigides pour s’offrir un bain de foule et un dialogue sans fard avec les Gabonais de l’arrière-pays. Une immersion qui met en lumière les urgences d’une région en pleine attente de développement.

À Mayumba, la gouvernance ne se décline pas depuis les salons feutrés de Libreville. Le 29 mai 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a choisi d’aller directement à la rencontre des forces vives de la commune. Autorités administratives, notables, chefs de quartier et citoyens ordinaires se sont ainsi massés pour un échange marqué du sceau de la franchise et de l’écoute mutuelle.

Pour le Chef de l’État, cette démarche répond à un impératif clair : s’assurer personnellement que les chantiers publics coïncident avec la réalité du terrain. Loin des rapports bureaucratiques, ce cadre a offert une tribune libre aux habitants pour exposer sans intermédiaire leurs difficultés quotidiennes.

Urgences sociales et défis de la cohabitation faunique

Si la population a chaleureusement salué la dynamique globale de développement impulsée par les autorités de la Transition, elle n’a pas manqué de souligner de criantes lacunes. Les doléances formulées dessinent une feuille de route urgente pour la Nyanga. En tête des priorités figurent l’absence critique de structure hospitalière et le manque cruel de services bancaires, deux freins majeurs à l’épanouissement local.

Le débat s’est également invité sur le terrain économique et environnemental. Les participants ont partagé leurs inquiétudes quant à l’évolution du projet stratégique de port en eau profonde de Mayumba. Enfin, le lancinant problème du conflit homme-faune a été abordé, les ruraux subissant de plein fouet la destruction de leurs plantations par les éléphants.

Une ambition globale de transformation

Face à ces interpellations, le président Oligui Nguema s’est voulu rassurant. Il a martelé que les investissements actuels dans les infrastructures, l’énergie, le tourisme et l’emploi visent avant tout l’amélioration des conditions de vie. Selon lui, les grands projets en cours à Mayumba doivent générer des retombées immédiates et concrètes pour la population, consacrant ainsi sa vision d’un Gabon aux territoires harmonieusement développés.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 10h23min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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