Affaire Bilie-By-Nze : Me Moumbembé réclame la libération de son client

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Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire La Loupe du 27 avril 2026, Me Jean-Paul Moumbembé, avocat d’Alain Claude Bilie-By-Nze, conteste les accusations d’escroquerie et d’abus de confiance visant son client, incarcéré depuis le 16 avril. Il évoque une affaire à forte connotation politique et appelle à une libération immédiate.

Depuis son placement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, l’ancien Premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze se retrouve au cœur d’une controverse judiciaire et politique qui ne cesse de susciter interrogations et prises de position. Dans ce contexte, son avocat, Me Jean-Paul Moumbembé, a livré sa lecture de l’affaire dans les colonnes de La Loupe, apportant un éclairage sur l’état d’esprit de son client et les enjeux qu’il perçoit derrière cette procédure.

Alors que les accusations d’escroquerie et d’abus de confiance continuent d’alimenter le débat public, cette sortie médiatique vient renforcer la dimension politique que certains observateurs prêtent à cette affaire.

Un état d’esprit “de fer” face à une arrestation jugée prévisible

Interrogé par La Loupe, Me Jean-Paul Moumbembé affirme que son client aborde cette épreuve avec détermination. « Son état d’esprit est de fer. Il savait que tout était mis en place pour qu’il soit arrêté », a-t-il déclaré, suggérant que cette interpellation ne serait pas le fruit du hasard.

L’avocat va plus loin en pointant une possible instrumentalisation politique. Selon lui, Alain Claude Bilie-By-Nze aurait anticipé cette situation en raison de ses positions et de ses ambitions. « Il réfléchissait à ne pas tomber dans n’importe quel piège », précise-t-il, évoquant un climat de rivalités au sommet de l’État.

Dans cette épreuve, l’ancien chef du gouvernement compterait sur le soutien de ses proches et de ses camarades politiques, qu’il remercie pour leur solidarité.

Des références politiques assumées et un appel à la libération

Dans cet entretien, Me Moumbembé révèle également que son client rend hommage à plusieurs figures politiques majeures du pays. « Ils sont, pour lui, de grands maîtres en politique réelle et non politicienne », affirme-t-il à propos de Marie-Madeleine Mborantsuo, Faustin Boukoubi et Guy Nzouba Ndama, saluant leur rôle dans la stabilité nationale.

Au-delà de ces considérations, la défense adopte une ligne claire sur le plan juridique. L’avocat conteste fermement les faits reprochés à son client, estimant qu’aucune infraction pénale ne peut être retenue. « En droit pénal spécial, il n’a commis aucune faute pénale constitutive d’une escroquerie ou d’un abus de confiance », soutient-il.

Il ajoute que, même dans l’hypothèse où une infraction serait caractérisée, la question de la prescription se poserait. Sur cette base, Me Moumbembé appelle sans ambiguïté à la remise en liberté de son client.

Une affaire aux implications politiques et judiciaires

Cette prise de parole intervient dans un contexte où la frontière entre justice et politique fait l’objet de débats récurrents au Gabon. L’affaire Bilie-By-Nze, par sa nature et le profil de l’intéressé, cristallise ces tensions.

Entre arguments juridiques et lectures politiques, le dossier apparaît désormais comme un test pour l’indépendance de la justice et la crédibilité des institutions. Dans l’attente de l’évolution de la procédure, cette affaire continue d’alimenter un débat national où se mêlent droit, pouvoir et perception de l’État de droit.