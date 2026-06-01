Suède : les mariages entre cousins interdits à partir de juillet

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La Suède interdit désormais les mariages entre cousins et autres proches parents à partir du 1er juillet 2026. Votée à l’unanimité par le Riksdag, le Parlement suédois, le 26 mai 2026, cette réforme vise à protéger les personnes contre les mariages forcés et à réduire certains risques pour la santé des enfants.

À partir de juillet 2026, il ne sera plus possible en Suède d’épouser son cousin ou un autre membre proche de sa famille. Cette décision s’appuie sur des raisons sociales et médicales. Jusqu’à présent, ces mariages étaient autorisés sans restriction particulière. La nouvelle loi, adoptée après les recommandations d’une commission d’experts, interdit désormais les unions entre cousins, mais aussi entre oncles et nièces ou tantes et neveux. Elle ne prévoit aucune exception. Les mariages déjà célébrés restent valables, mais ceux conclus à l’étranger ne seront en principe plus reconnus après l’entrée en vigueur de la loi.

Interdiction des mariages entre cousins pour raisons sociales et médicales

Sur le plan social, les autorités expliquent que certaines personnes peuvent être influencées ou contraintes par leur famille à accepter un mariage avec un proche parent. Dans ces situations, le choix n’est pas toujours totalement libre. Il peut être guidé par des traditions familiales fortes ou par des pressions liées à l’autorité des anciens. L’interdiction vise donc à protéger les individus et à garantir un mariage fondé sur un véritable consentement.

Sur le plan médical, les spécialistes rappellent que chaque personne possède des gènes hérités de ses parents. Certains de ces gènes peuvent porter des anomalies invisibles, sans effet sur la santé de la personne elle-même. Mais lorsque deux personnes proches dans la famille ont un enfant, elles ont plus de chances de partager les mêmes gènes. Si l’enfant reçoit deux copies d’un gène défectueux, cela peut entraîner certaines maladies génétiques, comme des malformations à la naissance ou des troubles du développement. Le risque de fausse couche ou de complications à la naissance peut aussi être légèrement plus élevé.

Avec cette réforme, la Suède modifie en profondeur ses règles sur le mariage entre proches parents. Elle rejoint des pays tels que la Chine, les Philippines ou la Norvège, qui ont déjà interdit ce type d’unions. L’objectif est de mieux protéger la liberté de choix des individus, mais aussi de réduire certains risques pour la santé des enfants.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire