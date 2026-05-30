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Mark-Alexandre Doumba : « C’est pour bientôt le retour des réseaux sociaux »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 10h30min
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Le ministre de l’Économie numérique, Mark Alexandre Doumba © D.R.
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Invité surprise du SingConnect, le rendez-vous phare de la Société d’incubation numérique du Gabon (Sing) le jeudi 28 mai, le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba, a brisé le silence après plusieurs mois. Interpellé par le Directeur général de la Sing sur l’asphyxie qui frappe le secteur, le membre du gouvernement a indiqué que « c’est pour bientôt le retour des réseaux sociaux ».

Si l’annonce a déclenché les applaudissements nourris des entrepreneurs réunis, il reste qu’aucune date n’a été évoquée. Depuis le 17 février 2026, date de la mise sous l’éteignoir des plateformes par la Haute autorité de la communication (HAC), le tissu entrepreneurial local est en lambeaux. En effet, selon les estimations des syndicats du secteur, cette déconnexion forcée a déjà entraîné une chute de près de 65 % du chiffre d’affaires des autoentrepreneurs du numérique.

Vers un retour prochain des réseaux sociaux ?

Au Gabon, le manque à gagner pour l’économie numérique nationale est évalué à plusieurs centaines de millions de FCFA par mois. L’innovation se retrouve ainsi gelée. Pourtant, les autorités de la 5eme République espèrent capitaliser sur les secteurs d’avenir pour sortir de la dépendance au pétrole. Mais, sans prise en compte de cette réalité et sans réelle garantie, dans les états-majors de la tech, la sémantique gouvernementale inspirera la méfiance. 

En effet, ce « bientôt » ressemble à s’y méprendre aux concessions lexicales de Germain Biahodjow, ministre de la Communication. Ce dernier, comme son collègue Mark-Alexandre Doumba, agitait déjà il y a 2 mois la perspective d’une levée de la suspension, restée lettre morte. Il n’y a pas de calendrier arrêté et le discours reste réactionnaire. Ainsi, les acteurs du numérique gabonais restent suspendus à l’arbitrage du palais Rénovation et Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Chef de l’État semble être le seul à prendre la décision. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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