Sécurité routière : le Gabon mise sur la vidéo-verbalisation 

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À l’occasion du bilan des 100 jours de l’action gouvernementale diffusé sur la chaîne de télévision public Gabon 1ère, le ministre d’État en charge des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé une mesure phare : l’introduction prochaine de la vidéo-verbalisation. Cette réforme ambitieuse vise à instaurer une plus grande discipline sur les axes routiers en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Concrètement, ce nouveau dispositif reposera sur le déploiement de caméras intelligentes dans plusieurs zones stratégiques du pays. Capables de détecter automatiquement les infractions, ces outils technologiques traqueront les comportements à risque, notamment les excès de vitesse, le non-respect des feux de signalisation, ainsi que le stationnement irrégulier.

À travers cette automatisation, les autorités affichent un double objectif. Il s’agit d’une part de faire chuter le nombre d’accidents de la circulation, et d’autre part de limiter les interventions humaines directes dans le processus de contrôle. En réduisant les interactions physiques sur le terrain, le gouvernement espère ainsi renforcer la transparence et éradiquer les pratiques informelles souvent décriées dans le secteur routier.

Un défi technique et juridique à relever

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale de transformation numérique et de modernisation des infrastructures nationales. Si la promesse d’une meilleure régulation est accueillie favorablement, sa mise en œuvre concrète n’en demeure pas moins un défi de taille. Le succès du projet exigera en effet des investissements financiers massifs pour garantir une couverture technique irréprochable sur les principaux axes.

De plus, l’État devra rapidement bâtir un cadre juridique solide afin de valider légalement les constats automatisés, tout en menant un travail de pédagogie indispensable à l’acceptation du système par les usagers. En s’engageant sur la voie de la vidéo-verbalisation, à l’instar de nombreux pays où la technologie a drastiquement réduit la criminalité routière, le Gabon s’aligne sur les standards internationaux de gouvernance. Cette annonce marque indéniablement une étape supplémentaire vers un secteur des transports plus sûr, plus efficace et résolument tourné vers l’avenir.