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Gabon : Paymetrust rafle le marché de la collecte des paiements des sites  de pari en ligne

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 7h13min
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Dans le cadre de la refonte globale de sa gouvernance financière, le gouvernement gabonais vient de franchir une étape cruciale : Paymetrust a signé une convention stratégique avec la Gabonaise des Jeux (GDJ). Cet accord propulse l’entreprise au rang d’opérateur technologique de référence pour le secteur des jeux publics dans la sous-région.

Née d’un décret pris en Conseil des ministres le 29 décembre 2025, la Gabonaise des Jeux (GDJ) incarne une véritable démarche de souveraineté économique. Cette entité publique a reçu pour mission d’organiser, d’exploiter et de réguler l’ensemble des loteries et pronostics sur le territoire national.

L’enjeu est de taille : il s’agit d’assainir un marché jusqu’alors fragmenté. Selon les données publiées par Financial Afrik dans son édition de janvier 2026, ce secteur pèse plus de 5,3 millions de dollars USD. En centralisant les activités, l’État gabonais entend maximiser ses recettes publiques grâce à une traçabilité rigoureuse des transactions.

Paymetrust au cœur du dispositif de supervision

Pour orchestrer cette mutation, la GDJ s’appuie sur le savoir-faire de Paymetrust. La fintech va déployer sa plateforme technologique pour centraliser la collecte et la supervision des paiements. Grâce à une API interopérable connectée aux différents réseaux de mobile money et aux solutions bancaires locales, l’outil permettra de suivre en temps réel les mises et les gains, tout en automatisant la réconciliation des flux.

Pour les autorités de tutelle, cette intégration offre un tableau de bord décisionnel indispensable pour lutter efficacement contre la fraude et garantir la conformité réglementaire.

Une expertise « RegTech » reconnue sur le continent

« La création de la Gabonaise des Jeux illustre la volonté des États africains de reprendre le contrôle de secteurs stratégiques grâce à des outils technologiques modernes », se félicite Moussa Haïdra, Directeur Général de Paymetrust.

Ce succès gabonais ne relève pas du hasard. Il s’ajoute aux alliances déjà scellées par la fintech avec d’autres régulateurs africains, notamment en République Centrafricaine, en Côte d’Ivoire (LONACI), au Sénégal (LONASE) et en Guinée (ARSJPA). À travers ce nouveau partenariat, Paymetrust valide son modèle d’infrastructure panafricaine, consolidant son rôle de partenaire de confiance des États dans la numérisation de leur souveraineté économique.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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