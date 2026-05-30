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Gabon : Ndong Sima réélu à la tête de l’Alliance Patriotique sous le signe du renouveau

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 21h46min
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Raymond Ndong Sima, président de l'Alliance patriotique © D.R.
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Réunie en congrès ordinaire, l’Alliance Patriotique vient de franchir un cap décisif pour son avenir politique. Ce grand rassemblement, qualifié par les cadres de véritable tournant historique, s’est soldé par la réélection de son président, Raymond Ndong Sima. Entre bilans stratégiques, réformes structurelles et ambitions électorales réaffirmées, le parti se repositionne avec force sur l’échiquier national.

Dans son allocution, le Secrétaire général, Wilfried Nguema Mve, a tenu à mettre en lumière la trajectoire ascendante de la formation politique depuis les événements charnières de 2024, notamment le soutien clair apporté au Président de la transition et l’intégration au Conseil National de la Démocratie.

Aujourd’hui, le parti récolte les fruits d’une structuration méthodique. « Notre ancrage sur le terrain continue avec la mise en place de nouvelles cellules de base. À ce jour, le parti est présent sur 5 des 9 provinces du pays avec un nombre de 3 822 adhérents », a fièrement déclaré Wilfried Nguema Mve, saluant la vitalité d’une base militante prête à relever les défis futurs.

Les leçons du passé pour bâtir l’avenir

Loin de masquer les difficultés, les leaders ont abordé avec lucidité les résultats des dernières élections législatives et locales. Si les scores n’ont pas totalement répondu aux attentes initiales, le Secrétaire général a balayé toute idée de fatalisme : « Certes notre résultat n’a pas été celui que nous souhaitions, mais en politique, il n’y a pas d’échec définitif ; il n’y a que des leçons. Ce n’est que partie remise, nous sortons de cette épreuve aguerris, plus soudés, et prêts à rebondir. »

Pour opérer cette mutation, les travaux se sont articulés autour de trois piliers fondamentaux : la modernisation des statuts pour une meilleure démocratie interne, le renouvellement des visages du Bureau National et le choix de la direction.

La continuité dans la confiance

En sa qualité de Président du Congrès, Emmanuel Edou Eyene a magistralement orchestré les débats et rappelé l’importance historique de ces assises. Lors de sa prise de parole, il a exhorté l’assemblée à l’action et à la cohésion : « Ce Congrès n’est pas une simple formalité administrative, c’est le moment de renouveler nos idées, nos structures et nos visages. Débâtons avec passion, mais votons dans le respect et la fraternité. »

L’issue du scrutin a scellé une confiance unanime envers Raymond Ndong Sima, reconduit à la tête de la formation. En choisissant la stabilité au sommet, conjuguée à l’émergence d’une équipe dirigeante redynamisée, l’Alliance Patriotique se dote des armes nécessaires pour affronter les prochaines échéances. C’est un parti uni, restructuré et résolument en ordre de marche qui émerge de ces travaux, déterminé à faire bloc derrière son leader pour le bien de la nation.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 21h46min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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