National foot 1/18e j : Mangasport nouveau leader !

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Un vent de fraîcheur et de désillusion pour certains a soufflé sur la 18e journée du National Foot. Au terme d’un week-end riche en rebondissements, l’AS Mangasport a réalisé le coup parfait. Profitant du faux pas de son adversaire direct à la course au graal, les poulains de Thierry Mouyouma se sont emparés des commandes du championnat. Au fin fond du classement,l’AS Dikaki qui guette déjà la division inférieure.

Le mano a mano du sommet du National foot 1 a tourné lors de la 18eme journée à l’avantage des Miniers de Moanda. Le fauteuil de leader, tant convoité, a bien changé de propriétaire. En effet, en faisant preuve d’un réalisme chirurgical, l’AS Mangasport a chipé la première place et s’installe sur le trône de l’élite. Les Miniers profitent du faux pas de l’ASO Stade Mandji, freiné dans son élan sur la pelouse hostile de Lambaréné.

Qui pour arrêter l’As Mangasport ?

Tenus en échec, les Mandjillois abandonnent leur couronne provisoire et endossent désormais le costume de dauphin. Juste derrière ce duo de tête, le FC Canon 105 complète le podium. Les Canonniers s’installent solidement à la troisième place, talonnés de près par un ambitieux Ogooué FC, qui verrouille une séduisante quatrième position et reste à l’affût du moindre faux pas des cadors. À noter un statu quo au ventre mou du championnat.

Si le sommet s’est enflammé, le milieu et le bas du tableau ont plutôt joué la carte de la stabilité, même si la tension reste palpable. Bouenguidi Sports conserve son statut de premier non-relégable. Avec un matelas de sept points d’avance sur l’Union Sportive de Bitam (13e), la formation de Koulamoutou s’offre un précieux bol d’air dans la course au maintien. En revanche, lanterne rouge déconnectée du peloton, l’As Dikaki s’enfonce dans la crise et se rapproche d’une relégation redoutée en deuxième division.