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Tenue traditionnelle : les acteurs de la mode consultés par Paul Kessany 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 13h17min
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Photo de famille au terme de la consultation avec les acteurs de la mode © D.R.
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Dans le cadre du projet de création d’une tenue traditionnelle officielle de la République gabonaise, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, Paul Ulrich Kessany, a échangé le 29 mai, avec les stylistes-modélistes et autres professionnels du secteur de la mode. Cette rencontre visait à recueillir les avis et les contributions des acteurs concernés afin de garantir une démarche inclusive dans la conception de ce futur symbole vestimentaire national.

À cette occasion, les professionnels de la mode ont été consultés afin de partager leur expertise sur les éléments identitaires, les matières, les motifs et les caractéristiques susceptibles de mieux représenter la diversité culturelle gabonaise. Cette concertation, la première depuis l’annonce de la tenue nationale,s’inscrit dans une volonté des dirigeants de fédérer les créateurs autour d’un projet destiné à valoriser le patrimoine national tout en encourageant l’innovation et le savoir-faire local, rapporte l’Agence gabonaise de presse.

Désormais une vision commune entre acteurs de la mode et dirigeants 

Pour Paul Kessany, la création d’une tenue traditionnelle poursuit un objectif qui dépasse la simple dimension esthétique. « L’objectif est clair, doter notre pays d’une tenue traditionnelle officielle en parfaite cohésion avec notre identité culturelle qui nous représente dignement lors des occasions nationales et internationales », a martelé le ministre de la Jeunesse et Sports en charge du Rayonnement culturel. Selon lui, cette initiative participe à la construction d’une identité visuelle forte pour le Gabon et à la promotion de ses richesses culturelles.

Le membre du gouvernement a également souligné l’importance d’associer les professionnels du secteur à chaque étape du processus. Les stylistes-modélistes, dont certains pourraient intégrer le jury du concours national de création de la tenue traditionnelle, sont considérés comme des acteurs clés dans l’élaboration de cette tenue. D’ailleurs, il a indiqué que les candidats concourront dans deux catégories. La première consacrée aux matériaux porteurs d’identité et la seconde sur la conception d’une tenue traditionnelle exclusive au couple présidentiel et l’autre pour les officiels.

Cette phase de consultation devrait permettre d’affiner le cahier des charges du projet avant la poursuite du concours national, dont l’ambition est de doter le Gabon d’un symbole vestimentaire fédérateur et durable. Rendez-vous à la fin du concours !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 13h17min
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