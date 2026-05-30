Derniers articlesPOLITIQUE

Thierry Minko : « depuis août 2023, des centaines d’investisseurs frappent à nos portes »

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 11h37min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Thierry Minko, ministre de l'Économie © D.R.
Ecouter l'article

Au terme de ses 100 premiers jours à la tête du ministère de l’Économie, des Finances et des Participations, Thierry Minko a dressé un bilan centré sur le retour de la confiance des investisseurs envers le Gabon. Invité de l’émission « La Nuit des 100 Jours » diffusée sur Gabon 1ère, le ministre, accompagné de son collègue en charge du Budget, Marc Abeghe, a mis en avant une dynamique économique portée par l’amélioration du climat des affaires et la relance des investissements. Selon lui, depuis août 2023, des centaines d’investisseurs arrivent dans le pays, preuve d’un regain d’intérêt dans des secteurs tels que les infrastructures, les routes ou encore la santé.

Pour le membre du gouvernement, cette attractivité retrouvée repose avant tout sur les réformes engagées afin de rassurer les partenaires économiques. Thierry Minko a notamment cité la modernisation des tribunaux de commerce et la digitalisation des procédures administratives ayant permis de réduire le délai de création d’entreprise de 58 jours à seulement 48 heures. « Le pays a un gros potentiel mais pour que les partenaires viennent ils doivent être rassurés », a-t-il expliqué. Le ministre a également insisté sur la mise en place d’une fiscalité incitative destinée à encourager l’implantation de nouvelles entreprises ainsi que sur les garanties juridiques offertes aux investisseurs.

Une croissance portée par les investissements

Le gouvernement met également en avant les effets directs de cette dynamique sur l’économie nationale et l’emploi. Selon Thierry Minko, plusieurs projets déjà engagés génèrent des retombées visibles, notamment dans le secteur du bâtiment. Il cite l’exemple de la Baie des Rois, où « les maçons et autres petits emplois qui gravitent dans le secteur du bâtiment connaissent un boom qualitatif ». Les autorités assurent également poursuivre le renforcement de la place des entreprises nationales à travers l’ouverture exclusive des marchés publics de moins de 150 millions de francs CFA aux PME locales, effective depuis la transition.

S’appuyant sur les indicateurs macroéconomiques, le ministre de l’Économie estime que le Gabon se trouve désormais sur une trajectoire de croissance durable. « Le taux de croissance traduit le dynamisme du pays et aujourd’hui le Gabon est dynamique », a-t-il déclaré, annonçant des projections de croissance avoisinant 5 % sur les prochaines années. Pour le gouvernement, ces perspectives sont directement liées à la relance des investissements et aux « effets d’entraînement » générés par les grands projets en cours, appelés à soutenir durablement l’activité économique nationale.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 11h37min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Lambaréné : 4 millions de FCFA dérobés à l’église de la Chapelle des Vainqueurs

30 mai 2026 à 10h34min

Mark-Alexandre Doumba : « C’est pour bientôt le retour des réseaux sociaux »

30 mai 2026 à 10h30min

Gabon: maires, gouverneurs, préfets,forces de l’ordre sommés d’interner les malades mentaux !

30 mai 2026 à 10h25min

La sclérose en plaques :  une maladie neurologique chronique qui touche le système nerveux central 

30 mai 2026 à 10h21min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page