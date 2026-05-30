Thierry Minko : « depuis août 2023, des centaines d’investisseurs frappent à nos portes »

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Au terme de ses 100 premiers jours à la tête du ministère de l’Économie, des Finances et des Participations, Thierry Minko a dressé un bilan centré sur le retour de la confiance des investisseurs envers le Gabon. Invité de l’émission « La Nuit des 100 Jours » diffusée sur Gabon 1ère, le ministre, accompagné de son collègue en charge du Budget, Marc Abeghe, a mis en avant une dynamique économique portée par l’amélioration du climat des affaires et la relance des investissements. Selon lui, depuis août 2023, des centaines d’investisseurs arrivent dans le pays, preuve d’un regain d’intérêt dans des secteurs tels que les infrastructures, les routes ou encore la santé.

Pour le membre du gouvernement, cette attractivité retrouvée repose avant tout sur les réformes engagées afin de rassurer les partenaires économiques. Thierry Minko a notamment cité la modernisation des tribunaux de commerce et la digitalisation des procédures administratives ayant permis de réduire le délai de création d’entreprise de 58 jours à seulement 48 heures. « Le pays a un gros potentiel mais pour que les partenaires viennent ils doivent être rassurés », a-t-il expliqué. Le ministre a également insisté sur la mise en place d’une fiscalité incitative destinée à encourager l’implantation de nouvelles entreprises ainsi que sur les garanties juridiques offertes aux investisseurs.

Une croissance portée par les investissements

Le gouvernement met également en avant les effets directs de cette dynamique sur l’économie nationale et l’emploi. Selon Thierry Minko, plusieurs projets déjà engagés génèrent des retombées visibles, notamment dans le secteur du bâtiment. Il cite l’exemple de la Baie des Rois, où « les maçons et autres petits emplois qui gravitent dans le secteur du bâtiment connaissent un boom qualitatif ». Les autorités assurent également poursuivre le renforcement de la place des entreprises nationales à travers l’ouverture exclusive des marchés publics de moins de 150 millions de francs CFA aux PME locales, effective depuis la transition.

S’appuyant sur les indicateurs macroéconomiques, le ministre de l’Économie estime que le Gabon se trouve désormais sur une trajectoire de croissance durable. « Le taux de croissance traduit le dynamisme du pays et aujourd’hui le Gabon est dynamique », a-t-il déclaré, annonçant des projections de croissance avoisinant 5 % sur les prochaines années. Pour le gouvernement, ces perspectives sont directement liées à la relance des investissements et aux « effets d’entraînement » générés par les grands projets en cours, appelés à soutenir durablement l’activité économique nationale.