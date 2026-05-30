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Lambaréné : 4 millions de FCFA dérobés à l’église de la Chapelle des Vainqueurs

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 10h34min
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Chapelle des Vainqueurs de Lambaréné © D.R.
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Un important vol de numéraire a secoué la communauté chrétienne de la commune de Lambaréné, touchant de plein fouet un lieu d’ordinaire dédié au recueillement et à la paix. Comme le rapporte le quotidien national L’Union, la Chapelle des Vainqueurs Internationale du quartier Mbolet a été la cible d’individus mal intentionnés qui sont repartis avec un butin estimé à près de 4 millions de francs CFA.

Les faits, d’une audace rare, se sont déroulés dans des circonstances qui pointent vers une opportunité saisie au vol. Selon les premiers éléments d’information recueillis par L’Union, les malfrats ont profité de l’absence momentanée du gardien du temple. Profitant d’un instant d’inattention général, ces individus, qui n’ont pas encore été formellement identifiés, se sont introduits en toute discrétion dans l’enceinte du bâtiment avant de mettre la main sur cette importante somme d’argent.

Ce n’est que quelques heures plus tard que les responsables de l’église ont constaté la disparition des fonds. La nouvelle s’est immédiatement répandue, plongeant les fidèles dans un état de choc et d’incompréhension totale. Dans les jours précédant le vol, certains témoins affirment avoir aperçu un homme rôder aux abords de la chapelle. À ce moment-là, personne ne s’en était inquiété, pensant simplement qu’il s’agissait d’un visiteur venu pour des entretiens d’ordre spirituel.

Au-delà du vol, le choc de la profanation

Pour la communauté de Mbolet, l’impact émotionnel dépasse largement le préjudice financier. Les fidèles ne cachent pas leur profonde indignation face à ce qu’ils qualifient purement et simplement de profanation d’un lieu de culte. Voir une maison de Dieu ainsi violée brise un tabou moral profondément ancré dans la société.

Aussitôt informées de la situation, les autorités compétentes ont pris l’affaire très au sérieux. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce cambriolage et de mettre un visage sur les auteurs du délit. En attendant que les investigations des forces de l’ordre livrent leurs conclusions, l’affaire est sur toutes les lèvres. Dans plusieurs quartiers de Lambaréné, ce fait divers relance avec vigueur les débats sur la montée de l’insécurité, qui semble désormais frapper des espaces religieux autrefois considérés comme inviolables.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 10h34min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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