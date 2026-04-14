Gabon : manne pétrolière en hausse, le FDS exige un réinvestissement massif dans le social

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Alors que le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema est attendu ce jour à Port-Gentil, le Front Démocratique Socialiste (FDS) appelle à une réorientation claire des recettes pétrolières supplémentaires vers les besoins sociaux. Dans un contexte international marqué par une forte volatilité des prix du brut, le parti estime que ces ressources doivent bénéficier directement aux populations.

La conjoncture internationale offre en effet une fenêtre d’opportunité pour les pays producteurs comme le Gabon. Depuis février 2026, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont provoqué une flambée des cours du pétrole. « Le prix du baril est ainsi passé de 72 dollars à près de 120 dollars », soit une hausse de plus de 60 %, rappelle le FDS dans une analyse signée par François Binet et Jean-Pierre Antchoue.

Une dynamique qui, malgré une récente tendance à la baisse, pourrait se stabiliser à des niveaux élevés en l’absence d’un accord durable sur la scène internationale.

Une opportunité budgétaire à saisir pour le Gabon

Pour le Gabon, « 4ème exportateur d’or noir en Afrique subsaharienne », cette envolée des prix constitue un levier direct d’augmentation des recettes publiques. Elle pourrait se traduire par une amélioration de la balance commerciale et un renforcement des marges budgétaires de l’État.

Le FDS souligne que « notre pays devrait pouvoir générer des recettes budgétaires supplémentaires », à condition que celles-ci soient effectivement captées et intégrées dans une loi de finances rectificative.

Dans cette perspective, le parti appelle les autorités à « tirer profit des recettes supplémentaires qu’engendrerait le conflit » pour répondre aux urgences sociales.

Des priorités sociales toujours en attente

Car derrière cette embellie conjoncturelle, la réalité sociale demeure préoccupante. Accès à l’eau potable, à l’électricité, coût élevé des transports et des produits de première nécessité : les défis du quotidien restent entiers pour une large partie de la population.

Le FDS insiste ainsi sur la nécessité d’orienter ces ressources vers « l’accès à l’eau et à l’électricité de manière permanente » ainsi que « la baisse du coût du panier de la ménagère ». La question sanitaire figure également parmi les urgences. Le parti évoque la nécessité de « réhabiliter les plateaux techniques » pour garantir un accès effectif à des soins de qualité, dans un système de santé encore fragilisé.

Une exigence de justice sociale et de transparence

Au-delà des infrastructures, les attentes portent aussi sur les engagements sociaux de l’État. Paiement régulier des bourses, allocations familiales, retraites : autant de postes où les retards persistent et alimentent un sentiment d’injustice.

Dans ce contexte, le FDS annonce qu’il « restera attentif à l’exécution de la Loi de finances 2026 », tout en promettant de formuler « des propositions crédibles pour le bien-être des populations ». À l’heure où Port-Gentil, poumon économique du pays, s’apprête à accueillir le Chef de l’État, cette interpellation résonne comme un rappel : la rente pétrolière, si elle est mal redistribuée, ne fera qu’accentuer le fossé entre richesse nationale et réalité sociale.