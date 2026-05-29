Forum Jeunes du Gabon : la 1ère édition prévue ce samedi 30 mai à Mouila !

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À quelques heures de la tenue de la première édition du Forum de la Jeunesse du Gabon, l’association J’aime Mouila intensifie la mobilisation. Prévu ce samedi 30 mai 2026 à partir de 9 heures à l’Hôtel Lac Bleu de Mouila, cet événement se veut un espace de rencontre, de réflexion et d’action destiné à la jeunesse gabonaise ainsi qu’aux organisations associatives.

Portée par Gildas Charment Bivouli, président de l’association J’aime Mouila, cette initiative ambitionne de créer une dynamique collective autour du développement local et de l’engagement citoyen. Selon son président, le forum a été pensé comme « un espace de rencontre et de mobilisation des jeunes et des associations ». Pour cette première édition, l’objectif est de permettre aux participants de mieux comprendre les défis auxquels ils font face tout en élaborant ensemble des solutions concrètes.

Coopérer pour construire le Gabon de demain

Placée sous le thème « Coopération inter-association : bâtir le Gabon de demain à plusieurs », la rencontre entend promouvoir une nouvelle manière de travailler entre les organisations de la société civile. Pour Gildas Bivouli, aucune structure ne peut relever seule les défis du développement. « Le message est simple : aucune association ne détient seule la solution, mais en coopérant, on devient beaucoup plus efficace », souligne-t-il.

Le forum vise ainsi à encourager la mutualisation des compétences, le partage d’expériences et la mise en place de partenariats durables. Les participants seront invités à collaborer autour de priorités communes, à renforcer leur engagement citoyen et à imaginer des projets capables d’avoir un impact positif sur leurs communautés. Au programme figurent notamment des temps d’échanges, de mobilisation et de prise de paroles destinés à favoriser les synergies entre les différentes associations présentes.

À travers cette première édition qui réunira plusieurs jeunes de différentes localités du pays, J’aime Mouila espère poser les bases d’un rendez-vous durable pouvant inspirer d’autres villes du pays. « Ne restez pas spectateurs. Votre place est au cœur des solutions », lance Gildas Bivouli à l’endroit de la jeunesse gabonaise. À noter que l’association J’aime Mouila organisera aussi le concours Miss Beauté en parallèle le 30 mai 2026.