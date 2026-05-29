Gabon : Hermann Immongault échange avec l’OMS et la France sur la santé et les partenariats stratégiques

Ecouter l'article

Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a reçu, ce jeudi 28 mai 2026, le nouveau représentant résident de l’OMS au Gabon, Dr Xavier Crespin, ainsi que l’ambassadeur de France, Fabrice Mauriès. Au cœur des échanges : le renforcement de la coopération en matière de santé, de développement et de sécurité régionale.

Le gouvernement gabonais poursuit sa dynamique de consolidation des partenariats stratégiques. Ce jeudi 28 mai 2026, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a accordé deux audiences successives au représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Xavier Crespin, puis à l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès.

Ces rencontres ont permis d’aborder plusieurs dossiers prioritaires liés à la santé publique, à la coopération bilatérale et aux enjeux régionaux.

Santé publique : l’OMS salue les avancées du Gabon

La première audience s’inscrivait dans le cadre de la prise de fonctions du nouveau représentant résident de l’OMS au Gabon. Venue présenter ses civilités au Vice-président du gouvernement, la délégation onusienne a également dressé un bilan des actions menées en partenariat avec les autorités gabonaises. « Nous avons présenté notre rapport annuel 2025 ainsi que les activités réalisées avec les différents ministères sectoriels, notamment dans le domaine de la santé », a expliqué le Dr Xavier Crespin.

Le diplomate onusien a salué plusieurs avancées enregistrées au Gabon, notamment dans l’acquisition des vaccins, la lutte contre le tabagisme, la sécurité routière, le code de la santé ou encore l’assurance maladie, qu’il considère comme « un exemple pour plusieurs pays ».

Les échanges ont également porté sur le financement de la santé, le renforcement de la santé communautaire et la gestion des épidémies qui affectent la sous-région.

Coopération franco-gabonaise : des projets en accélération

La seconde audience avec Fabrice Mauriès a permis de faire le point sur l’état de la coopération entre Libreville et Paris, dans le prolongement des orientations définies lors de la visite du président Emmanuel Macron au Gabon. « Les dossiers ont avancé dans plusieurs secteurs de développement, notamment le ferroviaire, les mines et l’énergie », a indiqué le diplomate français.

Les discussions ont également abordé les questions de sécurité régionale et de coopération bilatérale, dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires et économiques persistants. Selon Fabrice Mauriès, les deux parties ont identifié plusieurs axes de travail communs appelés à être approfondis dans les prochains mois.

Hermann Immongault insiste sur des résultats concrets

À l’issue de ces échanges, Hermann Immongault a rappelé les priorités du gouvernement en matière de santé publique, notamment la vaccination de routine, la santé mentale et la réduction de la mortalité. Le coordonnateur de l’action gouvernementale a également insisté sur la nécessité de bâtir des partenariats pragmatiques, orientés vers des résultats concrets et mesurables pour les populations.

À travers ces audiences, le Gabon confirme sa volonté de maintenir un dialogue étroit avec ses partenaires internationaux afin d’accompagner ses ambitions de modernisation, de développement et de stabilité régionale.