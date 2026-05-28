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Gabon : l’Essai de Franck Nguema contre la pauvreté désormais disponible en kiosques

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 11h06min
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L'Essai de Franck Nguema consacré à la Lutte contre la pauvreté est disponible en kiosques et en librairies © D.R.
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Paru en auto-édition en avril 2026 sur Bookelis.com, le Tome 1 de la série d’essais politiques et sociaux de Franck Nguema, intitulé « Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon », est désormais disponible dans plusieurs kiosques et librairies de Libreville au prix de 9 000 FCFA. L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-député indépendant y propose une réflexion approfondie sur les mécanismes de lutte contre la pauvreté au Gabon. L’ouvrage est accessible à la Maison de la Presse Glass et Okala, Mbolo, Géant CKDO, les kiosques à journaux, l’Aéroport de Libreville, Score Centre-ville, PMUG Centre-ville, Rénovation Centre-ville, Ancien Sobraga, Carrefour Awendjé, Prix Import Nzeng-Ayong, SEEG Nzeng-Ayong, Prix Import Golf ainsi qu’au Maxi CKDO de Carrefour Gigi.

Dans ce premier tome consacré à « La lutte contre la pauvreté au Gabon », Franck Nguema dresse le constat d’un paradoxe national, celui d’un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à une pauvreté persistante touchant près d’un tiers de la population. À travers une analyse politique, économique et sociale, l’auteur aborde plusieurs thématiques majeures telles que la redistribution de la richesse nationale, les filets sociaux, la dette publique et les conséquences de la mauvaise gouvernance sur les équilibres économiques et sociaux du pays. Selon lui, la dette publique, devenue particulièrement lourde au 31 décembre 2025, représente un risque réel pour la stabilité financière de l’État.

Un plaidoyer pour la justice sociale et la bonne gouvernance

L’essai met également en avant la nécessité de faire de la lutte contre la pauvreté une véritable cause nationale. Pour Franck Nguema, la pauvreté n’est pas une fatalité ni une condition intrinsèque au Gabon, mais le résultat de choix politiques et de pratiques de gouvernance défaillantes. Il estime que l’impunité, qui favorise la corruption, demeure le principal obstacle au développement du pays. L’auteur plaide ainsi pour une transformation structurelle profonde de l’économie gabonaise, avec un passage d’un modèle basé essentiellement sur l’extraction des ressources naturelles vers une économie de production et de services créatrice d’emplois et de richesses durables.

À travers cet ouvrage, Franck Nguema appelle également à un changement de mentalité collective afin de bâtir une société plus équitable et solidaire. Sans prôner l’assistanat, il défend l’idée d’une redistribution plus juste des richesses nationales et d’une liberté économique capable de favoriser l’initiative privée et la cohésion sociale. Disponible dès à présent dans les principaux points de vente de la capitale au prix unique de 9 000 FCFA, ce premier tome se présente comme une contribution au débat public sur les solutions à apporter aux défis économiques et sociaux du Gabon.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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