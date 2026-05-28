Derniers articlesSOCIETE

« Taxes abusives » : le SYLTTEG dénonce des « pratiques mafieuses » de la municipalité 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 12h41min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Jean Robert Menié et des membres du SYLTTEG © La Fuite de l'Info
Ecouter l'article

À Akanda, la colère des transporteurs de matériaux de construction ne faiblit plus. Réunis en sit-in le mardi 26 mai 2026, les membres du Syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon (SYLTTEG) ont dénoncé ce qu’ils qualifient de « racket institutionnel » orchestré au sein de l’administration municipale. Face à plusieurs dizaines de transporteurs nationaux et expatriés, le président du syndicat, Jean Robert Menié, a appelé les autorités à mettre fin à des pratiques qu’il juge « abusives et illégales ». « Trop, c’est trop », a lancé le responsable syndical dans une déclaration relayée par La Fuite de l’Info.

Selon le SYLTTEG, les transporteurs s’acquittent déjà des taxes réglementaires exigées pour l’exercice de leur activité, notamment la taxe municipale, l’autorisation de circuler ainsi que la patente versée au Trésor public. Le syndicat dénonce cependant l’instauration d’une nouvelle taxe liée au chargement et au déchargement des matériaux, perçue, selon lui, par des particuliers agissant sans base légale claire. « Cette taxe est un trop-perçu. Elle est illégale, car déjà incluse dans les redevances que nous payons », a affirmé Jean Robert Menié, qui accuse la municipalité de favoriser une « privatisation opaque » de la collecte des fonds.

Des transporteurs au bord de l’asphyxie financière

Le mouvement syndical estime que cette pression fiscale supplémentaire menace directement la survie économique des transporteurs. Dans un secteur où les recettes quotidiennes oscillent entre 5 000 et 10 000 FCFA, certains prélèvements atteindraient jusqu’à 12 000 FCFA par jour. « Comment prélever 12 000 FCFA sur un acteur qui en gagne à peine 10 000 ? Où est la justice ? », s’est indigné le président du SYLTTEG. Les manifestants considèrent cette situation comme une forme de prédation économique organisée, accentuée par l’absence de transparence dans la gestion des taxes locales.

Face à ce désordre fiscal, le SYLTTEG appelle désormais les autorités centrales à intervenir rapidement afin de restaurer un climat de confiance dans le secteur du transport terrestre. Le syndicat affirme ne pas rejeter le principe de l’impôt, mais refuse ce qu’il considère comme une taxation illégale. « Nous ne refusons pas de payer ce qui est dû. Mais nous refusons de payer l’illégal », a conclu Jean Robert Menié. Cette affaire intervient alors que le gouvernement a récemment convoqué une réunion de crise avec les sectoriels afin de mettre fin aux pratiques de taxes illégales, qui annihilent la confiance des opérateurs économiques.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 12h41min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : le gouvernement relance la formation aux métiers de souveraineté

28 mai 2026 à 12h58min

Tsamba-Magotsi : la route Oyenano–Sindara abandonné sous le regard indifférent des autorités

28 mai 2026 à 12h46min

Gabon : la BAD prévoit une croissance timide à 2,7 % pour 2026

28 mai 2026 à 11h30min

Diplomatie : Vladimir Poutine réaffirme la solidité de l’axe Moscou-Afrique

28 mai 2026 à 11h22min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus
S'abonner
Bouton retour en haut de la page