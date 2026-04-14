Cicada : le nouveau variant du Covid-19 qui touche les enfants de 3 à 15 ans

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C’est ce que révèle un article publié le 9 avril 2026 sur le site de 20 Minutes. Six ans après la pandémie de COVID-19, un nouveau variant fait parler de lui. Baptisé « Cicada », il s’agit d’une souche récente qui toucherait principalement les enfants âgés de 3 à 15 ans. À ce stade, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, estimant que son évolution ne présente pas de caractère particulièrement inquiétant.

Décidément, le coronavirus continue de circuler et de muter. Le variant BA.3.2, surnommé « Cicada», aurait été identifié pour la première fois en novembre 2024 en Afrique du Sud, à partir d’un échantillon respiratoire. Selon un rapport publié en février par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cette souche était déjà signalée dans 23 pays en février 2026, témoignant d’une propagation progressive mais surveillée.

« Cicada », un variant à évolution lente

Les experts américains indiquent que ce variant se développe lentement. D’après les Centers for Disease Control and Prevention, les patients hospitalisés jusqu’à présent ont tous survécu, ce qui constitue un signal rassurant. Sur une chaîne américaine, un responsable du Centre de réponse et d’innovation aux épidémies a précisé que le BA.3.2 semble toucher davantage les enfants de 3 à 15 ans, sans qu’une explication scientifique claire ne soit encore établie. Une hypothèse avancée évoque une diminution plus rapide de l’immunité chez les plus jeunes.

L’agence sanitaire américaine ajoute que les détections ont commencé à augmenter dès septembre 2025, notamment aux États-Unis. Le variant a été identifié dans des prélèvements nasaux de voyageurs, dont un en provenance des Pays-Bas, ainsi que dans des analyses d’eaux usées. À ce jour, aucun cas n’a été signalé en France. Surtout, les données actuelles indiquent que cette variante ne provoque pas de formes graves de la maladie, un élément rassurant pour les populations et les autorités sanitaires.