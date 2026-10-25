Gabon : l’UOB table sur une orthographe unifiée pour intégrer les langues locales à l’école

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La Bibliothèque universitaire centrale de l’Université Omar Bongo (UOB) a servi de cadre, le mercredi 21 octobre 2026, à la clôture du Symposium national sur l’Alphabet et l’Orthographe des Langues Gabonaises (AOLG). En réunissant universitaires, linguistes, responsables ministériels et acteurs éducatifs, l’événement a permis de franchir une étape décisive dans la préservation et la valorisation du patrimoine verbal du pays.

Face à l’érosion progressive de la transmission orale, la création d’un système d’écriture unifié et accessible s’imposait comme une urgence. Durant plusieurs journées intensives, neuf ateliers de travail ont passé au crible 53 parlers locaux. Les experts ont analysé avec rigueur les structures vocaliques, consonantiques et tonales pour dégager des convergences solides, sans pour autant gommer la richesse spatiale des spécificités locales.

S’inspirant des travaux fondateurs de l’abbé Raponda-Walker en 1932 et des réformes de 1989, ce symposium a permis d’harmoniser les propositions historiques. Le résultat se traduit par une feuille de route alphabétique simplifiée, conçue pour un usage pratique et quotidien par les pédagogues, les chercheurs, les médias et les locuteurs.

Des orientations stratégiques pour le système éducatif

Cette démarche scientifique résonne directement avec les recommandations des États généraux de l’éducation de 2010. Elle remet au centre du débat national l’intégration des réalités socioculturelles au cœur des programmes scolaires. Pour passer de la théorie à la pratique, les participants ont formulé cinq axes prioritaires notamment la définition d’une stratégie linguistique nationale claire et ambitieuse; l’introduction progressive des langues nationales de la maternelle à l’université; la formalisation de l’alphabet retenu par un décret officiel instaurant sa portée normative; la formation massive des corps enseignants et des relais communautaires et l’édition des manuels, des lexiques et le développement des supports numériques adaptés.

Ancrer la recherche dans le développement culturel

En orchestrant ces travaux, l’UOB réaffirme sa mission fondamentale d’éclairage de la société. Les langues ne représentent pas de simples véhicules de communication ; elles abritent la mémoire collective, les savoirs ancestraux et l’identité profonde du Gabon.

Comme le souligne le document de synthèse de la rencontre : « Ce document ne clôt pas la réflexion […] il en pose les bases renouvelées et consensuelles et ouvre la voie à une appropriation collective, condition indispensable à la préservation et à la valorisation du patrimoine linguistique national. » La réussite de cette entreprise reposera désormais sur la promptitude des pouvoirs publics à transformer ces avancées universitaires en outils d’enseignement pérennes.