Cap Santa Clara : le gouvernement tape du poing sur la table face à l’occupation anarchique

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Le Ministère du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre hausse le ton. Dans un communiqué officiel transmis ce vendredi à l’Agence gabonaise de Presse (AGP), l’État met en garde contre le développement incontrôlé d’installations illégales au Cap Santa Clara. Située au nord de la capitale, cette zone côtière hautement stratégique fait l’objet de convoitises grandissantes, au grand dam des autorités qui y projettent de vastes travaux d’aménagement public.

La prolifération des constructions sauvages et des cessions foncières opaques constitue désormais un frein majeur pour les pouvoirs publics. En multipliant ces implantations sans cadre légal, les occupants compromettent gravement le plan d’aménagement global imaginé pour le secteur. L’exécutif entend ainsi stopper net ce phénomène afin de préserver l’intérêt général et le développement harmonieux du territoire.

Face à la dérive observée sur le terrain, le département ministériel rappelle avec fermeté que toute transaction immobilière exige un cadre strict. Chaque démarche doit impérativement reposer sur des droits reconnus par la loi et être conduite par des acteurs dûment habilités, titulaires de titres fonciers ou d’actes administratifs officiels. De plus, aucun chantier ne saurait être engagé sans l’obtention préalable d’un permis de construire conforme aux règles d’urbanisme en vigueur.

Sanctions fermes et tolérance zéro

Le message transmis par le gouvernement ne laisse planer aucun doute quant à la détermination des autorités. Les contrevenants s’exposent à des retombées particulièrement lourdes, tant sur le plan administratif que judiciaire. L’administration prévient sans détours. « Les transactions foncières frauduleuses et les constructions irrégulières exposent leurs auteurs à des sanctions administratives et judiciaires, pouvant aller jusqu’à la démolition des ouvrages et à l’expulsion des occupants, sans indemnisation. », indique le communiqué du ministère.

Cette mise au point rigoureuse vise à tuer dans l’œuf les spéculations foncières abusives qui piègent de nombreux citoyens crédules.

L’appel pressant à la vigilance citoyenne

Pour éviter des désillusions dramatiques, le ministère invite la population à faire preuve d’une prudence accrue lors de toute transaction immobilière. Les usagers sont fermement incités à vérifier la régularité des documents auprès des services compétents avant d’engager le moindre centime.

S’abstenir de bâtir dans l’illégalité demeure le seul moyen d’échapper à des déguerpissements brutaux et non indemnisés. À travers cette mise en garde solennelle, le gouvernement réaffirme sa volonté de restaurer l’ordre urbain et de protéger le domaine public contre toute forme d’appropriation illicite.