Gabon : la HAC lève la suspension des réseaux sociaux

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C’est la fin d’un sevrage numérique qui aura duré huit mois. Réunie en séance plénière extraordinaire ce samedi 24 octobre 2026 sous la présidence de Germain Ngoyo Moussavou, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a officiellement décidé de lever la mesure d’interdiction qui frappait les plateformes sociales depuis le 17 février dernier.

La suspension avait été décidée par les autorités pour enrayer une spirale incontrôlée de dérives en ligne. Libreville avait alors invoqué la prolifération de discours de haine, de contenus diffamatoires ou obscènes, ainsi que la montée des fausses informations menaçant la cohésion sociale et la stabilité des institutions.

Toutefois, ce blocage prolongé a suscité une vague de contestations, tant sur la scène nationale qu’à l’échelle internationale. Les petites et moyennes entreprises (PME) tout comme les organes de presse ont déploré des pertes économiques colossales liées à la rupture des canaux de communication digitaux. Pour contourner la restriction, des milliers de citoyens se sont tournés vers les réseaux virtuels privés (VPN), une pratique qui a engendré en contrepartie une vulnérabilité accrue face aux cyberattaques.

Vers une régulation concertée avec les géants du Web

La décision de réouverture ne s’est pas faite sans garanties. Durant ces huit mois de suspension, l’organe régulateur explique avoir engagé des discussions directes avec les grandes firmes technologiques internationales telles que Meta, TikTok et YouTube. Dans son communiqué officiel, l’institution précise la portée de ces démarches. « Des protocoles d’échange ont été mis en place et sont opérationnels pour une régulation en temps réel notamment avec l’accès de la HAC aux outils de signalements permettant de réguler les contenus illicites. », indique l’institution.

Cette dynamique partenariale devrait prochainement se concrétiser sur le terrain à Libreville par la venue de délégations de TikTok et de Meta, afin d’affiner les mécanismes de modération.

L’appel au sens de la responsabilité citoyenne

En tournant cette page délicate, le gendarme de la communication gabonaise en appelle désormais au civisme des internautes. Dans son texte, l’institution invite instamment « les utilisateurs des réseaux sociaux à plus de responsabilité et de maturité dans leurs échanges et comportements en ligne, afin de contribuer à un environnement numérique plus sain, plus constructif et plus respectueux des droits d’autrui. »

Le retour des réseaux sociaux marque ainsi le début d’une nouvelle ère numérique où la liberté d’expression devra se conjuguer avec la vigilance citoyenne et la modération réglementaire.