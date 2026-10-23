Lutte contre l’immigration clandestine : des passeurs interpellés par la DGR 

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Les autorités gabonaises intensifient la sécurisation de leurs frontières maritimes et terrestres. Selon des informations rapportées par la chaîne de télévision nationale Gabon 1ère, la Direction générale des Recherches (DGR) a mené une nouvelle série d’interpellations ciblées dans la zone nord de Libreville. Cette opération s’inscrit dans le prolongement direct d’une première double intervention sur le terrain, visant à démanteler les réseaux criminels opérant le long du littoral.

Au cours de ces descentes, plusieurs individus ont été appréhendés par les services de renseignement. Selon Gabon 1ère, les personnes arrêtées sont soupçonnées à des degrés divers de trafic de stupéfiants, de commercialisation de drogue, ainsi que de facilitation ou de complicité d’immigration clandestine.

Parmi les personnes retenues figure notamment une ressortissante nigériane. Les enquêteurs la suspectent d’avoir hébergé en forêt certains candidats à l’immigration clandestine dès leur arrivée sur les côtes gabonaises. Face aux forces de l’ordre, les suspects tentent de se défendre. Une autre femme interrogée par le média public a reconnu observer régulièrement des débarquements suspects de sacs et de personnes, de jour comme de nuit, tout en affirmant ignorer la nature exacte des marchandises transportées.

Poursuite de la traque et consignes présidentielles

Les éléments recueillis lors des interrogatoires doivent être confrontés aux indices de l’enquête pour établir avec précision les responsabilités de chacun au sein de ces filières. Sur le terrain, les agents de la DGR poursuivent leurs investigations conformément aux instructions directes du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette deuxième phase d’opérations annonce d’autres interventions à venir dans la région nord de la capitale. Pour les services de sécurité, l’objectif demeure clair : verrouiller la surveillance du littoral gabonais, neutraliser les réseaux de passeurs et préserver l’intégrité du territoire national.