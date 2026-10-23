Derniers articlesJUSTICE

Lutte contre l’immigration clandestine : des passeurs interpellés par la DGR 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 octobre 2026 à 15h57min
1 593 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Ecouter l'article

Les autorités gabonaises intensifient la sécurisation de leurs frontières maritimes et terrestres. Selon des informations rapportées par la chaîne de télévision nationale Gabon 1ère, la Direction générale des Recherches (DGR) a mené une nouvelle série d’interpellations ciblées dans la zone nord de Libreville. Cette opération s’inscrit dans le prolongement direct d’une première double intervention sur le terrain, visant à démanteler les réseaux criminels opérant le long du littoral.

Au cours de ces descentes, plusieurs individus ont été appréhendés par les services de renseignement. Selon Gabon 1ère, les personnes arrêtées sont soupçonnées à des degrés divers de trafic de stupéfiants, de commercialisation de drogue, ainsi que de facilitation ou de complicité d’immigration clandestine.

Parmi les personnes retenues figure notamment une ressortissante nigériane. Les enquêteurs la suspectent d’avoir hébergé en forêt certains candidats à l’immigration clandestine dès leur arrivée sur les côtes gabonaises. Face aux forces de l’ordre, les suspects tentent de se défendre. Une autre femme interrogée par le média public a reconnu observer régulièrement des débarquements suspects de sacs et de personnes, de jour comme de nuit, tout en affirmant ignorer la nature exacte des marchandises transportées.

Canal_octobre

Poursuite de la traque et consignes présidentielles

Les éléments recueillis lors des interrogatoires doivent être confrontés aux indices de l’enquête pour établir avec précision les responsabilités de chacun au sein de ces filières. Sur le terrain, les agents de la DGR poursuivent leurs investigations conformément aux instructions directes du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette deuxième phase d’opérations annonce d’autres interventions à venir dans la région nord de la capitale. Pour les services de sécurité, l’objectif demeure clair : verrouiller la surveillance du littoral gabonais, neutraliser les réseaux de passeurs et préserver l’intégrité du territoire national.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 octobre 2026 à 15h57min
1 593 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Samu social : reprise des opérations gratuites de la cataracte ce 23 octobre 

23 octobre 2026 à 16h04min

Guichet unique : les associations membres du Collège électoral de la Fegafoot désormais en règle

23 octobre 2026 à 15h46min

6e Congrès de la CMG d’avril 2028 : l’heure du bilan ?

23 octobre 2026 à 14h48min

Gabon : renouvellement des passeports en Afrique, le gouvernement reconnaît des retards administratifs

23 octobre 2026 à 13h59min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page