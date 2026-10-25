Mayumba : naufrage du Prospector 5, Oligui Nguema exige la vérité sur les causes de l’accident

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Au lendemain du naufrage de la plateforme de forage Prospector 5, survenu dans la nuit du samedi 24 octobre 2026 au large de Mayumba, dans la province de la Nyanga, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réagi ce dimanche 25 octobre sur sa page Facebook. Alors que 110 personnes ont été secourues et que cinq travailleurs demeurent portés disparus, le chef de l’État a ordonné la mobilisation des moyens publics pour poursuivre les recherches. Il a également annoncé l’ouverture d’une enquête par le ministère du Pétrole et du Gaz, dont les conclusions devront être rendues publiques afin d’établir les causes de l’accident et les éventuelles responsabilités.

Le naufrage du Prospector 5, unité de forage appartenant à la société norvégienne Borr Drilling et mobilisée pour les activités de BW Energy au large des côtes gabonaises, suscite désormais une réaction au plus haut sommet de l’État. Dans une déclaration publiée le 25 octobre 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa solidarité envers les familles des cinq personnes toujours recherchées, tout en insistant sur la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident. Au-delà de l’urgence des opérations de sauvetage, le président de la République entend placer la sécurité des travailleurs offshore au centre des responsabilités des opérateurs pétroliers.

Tous les moyens de l’État mobilisés pour retrouver les disparus

Dans sa communication, le chef de l’État affirme suivre personnellement l’évolution des opérations de recherche et de sauvetage. « Je suis heure par heure l’évolution des opérations de recherche et de sauvetage. J’ai donné instruction au Gouvernement de mobiliser tous les moyens de l’État, et en premier lieu la Marine nationale, pour que ces recherches se poursuivent sans relâche et que les familles soient informées en priorité », a-t-il déclaré.

À ce stade, le bilan communiqué fait état de 115 personnes présentes à bord du Prospector 5 au moment de l’accident, dont 110 ont été secourues. Cinq travailleurs demeurent portés disparus. Le président de la République a salué les équipes intervenues dans les opérations de secours et exprimé sa solidarité envers les familles concernées. L’identité des disparus et leur nationalité n’ont pas été précisées dans sa déclaration.

BW Energy appelée à coopérer pleinement avec les autorités

Brice Clotaire Oligui Nguema a également indiqué s’être entretenu avec le directeur général de BW Energy, compagnie pétrolière pour laquelle intervenait Borr Drilling. Selon le chef de l’État, ce dernier lui a assuré que les équipes de l’entreprise travaillaient en coordination avec le prestataire norvégien et les autorités gabonaises, avec les moyens nécessaires à la poursuite des recherches.

Le président de la République a toutefois tenu à rappeler les obligations de coopération de l’opérateur. « Je lui ai rappelé que l’État attend de l’opérateur une coopération totale, sur les recherches comme sur l’enquête », a-t-il précisé. Cette exigence intervient alors que les circonstances techniques du naufrage doivent encore être établies. Les investigations devront notamment déterminer les facteurs ayant provoqué la perte de stabilité de l’unité de forage lors de ses opérations de positionnement.

Une enquête annoncée et des responsabilités à établir

Au-delà du sauvetage des travailleurs disparus, le chef de l’État a annoncé qu’une enquête conduite par le ministère du Pétrole et du Gaz devra permettre de déterminer les causes de l’accident et les responsabilités éventuelles. « Les Gabonais ont le droit de savoir ce qui s’est passé. L’enquête ouverte par le Ministère du Pétrole et du Gaz établira les causes et les responsabilités, et ses conclusions seront rendues publiques », a-t-il assuré.

Cette annonce place désormais la transparence des investigations au cœur des attentes. Dans un secteur où les opérations en mer présentent des risques techniques et humains importants, les conclusions de l’enquête devront notamment permettre d’évaluer les conditions de sécurité dans lesquelles évoluait le Prospector 5. « Ceux qui travaillent en mer pour notre pays doivent pouvoir le faire en sécurité », a insisté Brice Clotaire Oligui Nguema. Une exigence dont la portée se mesurera aux conclusions rendues publiques et aux éventuelles mesures prises pour prévenir de nouveaux accidents sur les installations pétrolières offshore du Gabon.