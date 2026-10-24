Mexant Otogo Ongo :«c’est pas un secret, l’hôpital de Bitam ne fonctionnait pas bien»

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Le constat du directeur de l’hôpital départemental de Bitam, dans la province du Woleu-Ntem, le Dr Mexant Otogo Ongo, est sans détour. Dans une interview diffusée par Direct 9 le 20 octobre 2026, le responsable est revenu sur les difficultés rencontrées par cette structure sanitaire. Selon lui, l’établissement connaissait une situation préoccupante, au point que les indicateurs de santé étaient « pratiquement rouges ». Un état des lieux sévère qui met en évidence les défaillances auxquelles la direction entend désormais remédier.

Parmi les premiers problèmes identifiés figure l’absence régulière de certains agents à leur poste, une situation qui affectait directement la prise en charge des patients. Pour y remédier, le directeur affirme avoir fait de la présence effective du personnel une priorité. « La première chose, c’est la présence au poste de tous les agents de santé du département sanitaire de l’Okano », explique le Dr Mexant Otogo Ongo, en insistant sur la nécessité de mobiliser médecins, sages-femmes et infirmiers. Pour le responsable, l’objectif est de réduire les délais d’attente et d’améliorer l’accueil des malades, afin de restaurer la confiance des populations envers cette structure publique.

Des spécialités médicales pour rapprocher les soins des populations

Au-delà de la discipline du personnel, le Dr Mexant Otogo Ongo annonce plusieurs changements destinés à renforcer l’offre de soins. L’ophtalmologie figure parmi les premières spécialités concernées, avec la mise à disposition d’équipements permettant notamment la réfractométrie et l’examen du fond d’œil. Des consultations de cardiologie sont également prévues chaque samedi, tandis que la stomatologie doit permettre de traiter sur place les problèmes dentaires. Le directeur de l’hôpital départemental de Bitam annonce par ailleurs la réouverture du bloc opératoire grâce à l’intervention d’un chirurgien. Ces initiatives visent à limiter les déplacements des patients vers d’autres structures sanitaires pour bénéficier de soins spécialisés.

La direction prévoit également des consultations prénatales à l’ancien hôpital de Bitam, ainsi que des sorties médicales de proximité dans plusieurs localités. Une équipe comprenant notamment un médecin, un technicien de laboratoire et un agent de la CNAMGS doit aller à la rencontre des populations, avec un volet consacré à la vaccination. Pour le directeur, l’enjeu est désormais de rendre l’hôpital plus accessible et opérationnel. « Je demande à la population […] de revenir, de trouver le chemin de l’hôpital départemental de Bitam », lance-t-il, invitant les habitants à renouer avec cette structure.