Loi de finances 2027 : Ulrich Manfoumbi Manfoumbi sollicite 44,56 milliards de FCFA pour les Transports

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Exercice de vérité pour le ministère des Transports. Auditionné ce vendredi 23 octobre 2026 par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le ministre d’État, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a défendu le projet de budget de son département stratégique dans le cadre de la Loi de finances 2027.

Face aux parlementaires, le membre du gouvernement a d’abord dressé le bilan de l’année écoulée. Sur le plan opérationnel, l’exécutif enregistre un taux d’exécution de 54,68 % en ordonnancement et de 33,91 % en base caisse, correspondant à un déblocage effectif de 7,93 milliards de FCFA sur les 23,39 milliards initialement alloués.

Si la réhabilitation de 18 bus du réseau public et la production de plus de 92 000 permis de conduire électroniques témoignent de progrès concrets, le volet investissement accuse un net retard, plafonnant à peine à 2,05 % de décaissements. Pour inverser la tendance, le ministre d’État sollicite une enveloppe globale de 44,56 milliards de FCFA pour 2027, ventilée entre les transports terrestres (17,65 milliards), le secteur aérien et maritime (22,34 milliards) et le pilotage institutionnel (4,57 milliards).

Les coûts de transport et le climat social au cœur des débats

À la suite de cet exposé, la représentation nationale a recentré les échanges sur le quotidien des populations. Interpellant directement le ministre d’État, l’honorable Aggée Mouroundzi Mayake est revenu sur la crise sociale secouant la Compagnie nationale de navigagtion intérieure et internationale (CNNII) à Port-Gentil, tout en dénonçant le coût « étouffant » des billets d’avion et de bateau.

En réponse, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a assuré qu’un dialogue social permanent demeure engagé pour apaiser les tensions à Port-Gentil. Concernant la cherté de la mobilité intérieure, le ministre d’État a justifié les tarifs actuels par la hausse des coûts d’exploitation et la conformité aux exigences internationales, tout en se voulant rassurant : l’allocation de 22,34 milliards de FCFA réservée au secteur aérien et maritime permettra d’entamer des négociations pour revoir ces prix à la baisse.

Mobilité urbaine : le défi des infrastructures

Abordant la saturation des axes routiers, l’honorable Michel Régis Onanga M. Ndiaye s’est interrogé sur la pertinence d’engager une transformation structurelle, notamment par la construction de routes à trois voies sur les artères principales afin de juguler les encombrements.

Saluant la pertinence de cette proposition, le ministre d’État a rappelé que la fluidification du trafic constitue un pilier du Plan National de Sécurité Routière. Il a toutefois souligné qu’un tel élargissement relève d’une planification urbaine d’envergure, conditionnée par des études d’impact approfondies et la passation réglementaire des marchés publics.