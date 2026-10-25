Gabon : une initiative citoyenne pour redonner vie au village historique de Saint-Martin-des-Apindji

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Dans la province de la Ngounié, une initiative citoyenne entend redonner vie à Saint-Martin-des-Apindji, village emblématique des populations apindji situé le long du fleuve Ngounié, à proximité de Mouila. Face à l’état d’abandon de ce site chargé d’histoire, les responsables du Terminus Mouila ont entrepris des travaux de restauration avec la participation de jeunes du village. Une mobilisation qui traduit la volonté de préserver le patrimoine local, de transmettre la mémoire des communautés et de valoriser un espace historique dont la dégradation suscite des préoccupations.

La préservation du patrimoine historique ne relève pas exclusivement de l’action des pouvoirs publics. À Saint-Martin-des-Apindji, des citoyens ont décidé de prendre leurs responsabilités face à la dégradation progressive d’un lieu auquel les populations locales demeurent attachées. À l’initiative des responsables du Terminus Mouila, une opération de réhabilitation a été engagée pour restaurer ce site et lui redonner une place dans la vie culturelle et communautaire de la province de la Ngounié.

Une mobilisation pour sauver un patrimoine local

À l’origine de cette démarche, un constat : l’état d’abandon d’un village considéré comme un symbole de l’histoire des populations apindji. Refusant de voir disparaître progressivement ce patrimoine, les initiateurs du projet ont choisi de mobiliser des moyens et des volontés locales pour entreprendre sa restauration.

« On s’interdit d’oublier notre passé. Nous aimons les défis improbables », affirment les promoteurs de cette initiative, qui ambitionnent de faire de Saint-Martin-des-Apindji un site emblématique de la Ngounié. Cette volonté de réhabilitation traduit un attachement à l’histoire locale, mais également le souhait de transmettre aux générations futures les traces matérielles et symboliques de leur héritage.

Les jeunes de Saint-Martin au cœur des travaux

La deuxième étape de cette opération a été marquée par une journée de travail collectif, avec une implication particulière des jeunes du village. Malgré les difficultés rencontrées, les participants ont poursuivi les efforts engagés pour améliorer l’état du site et faire progresser le projet de restauration.

« Malgré les embûches, on fonce tous ensemble vers un seul objectif », ont souligné les initiateurs, saluant la mobilisation des jeunes de Saint-Martin. Cette participation communautaire constitue l’un des aspects importants du projet : elle permet d’associer directement les habitants à la préservation d’un patrimoine qui leur appartient et dont ils sont les premiers dépositaires.

Une initiative citoyenne qui mérite un accompagnement

Au-delà des travaux entrepris, cette mobilisation pose la question de la valorisation du patrimoine historique et culturel dans les provinces gabonaises. De nombreux sites porteurs de mémoire pourraient bénéficier d’initiatives similaires, associant les communautés locales, les acteurs économiques et les collectivités territoriales.

Pour Saint-Martin-des-Apindji, la pérennité de cette démarche dépendra notamment de la définition d’un programme de restauration, de l’identification des besoins financiers et techniques et de l’implication éventuelle des autorités compétentes en matière de patrimoine. L’initiative portée par le Terminus Mouila mérite, à ce titre, d’être encouragée et accompagnée. Car préserver Saint-Martin-des-Apindji, ce n’est pas seulement restaurer un site : c’est aussi contribuer à maintenir vivante une partie de la mémoire historique et culturelle de la Ngounié.