Désintoxication : jusqu’à 17,5 millions de FCFA le traitement à base d’ibogaïne

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Plante emblématique du Gabon, l’iboga suscite un engouement mondial sans précédent. Utilisée depuis des siècles dans la tradition du Bwiti pour ses vertus spirituelles, cette racine sacrée fait désormais l’objet de recherches scientifiques avancées en raison de son immense potentiel thérapeutique contre les addictions. Toutefois, cette notoriété internationale met en lumière un déséquilibre flagrant : alors que le marché mondial de la médecine alternative s’enrichit, le Gabon peine à capturer la valeur réelle de son patrimoine végétal.

Le potentiel financier généré par la transformation de la plante échappe encore largement aux acteurs locaux. À l’étranger, des établissements spécialisés proposent des cures de désintoxication à base d’ibogaïne dont les tarifs peuvent atteindre 17,5 millions de francs CFA par patient. En comparaison, la retombée pour les communautés locales apparaît bien modeste.

Selon des données rapportées par le média d’information environnementale Mongabay, une association villageoise de la province de l’Ogooué-Ivindo n’a perçu qu’un peu plus de 32 millions de francs CFA pour l’expédition légale de trois cargaisons de cette racine. Ce grand écart illustre le fossé financier séparant la matière première brute du produit médicalisé vendu à prix d’or.

Repenser le cadre légal et protéger le savoir ancestral

Conscient des risques de biopiraterie et de spoliation économique, le Gabon s’emploie à consolider son dispositif réglementaire. L’objectif central réside dans la mise en place de mécanismes efficaces de partage équitable des avantages, garantissant aux populations rurales et aux détenteurs du savoir traditionnel une juste rémunération. Dans cette perspective d’assainissement de la filière, les autorités nationales ont annoncé en septembre 2026 une interdiction temporaire des exportations. Cette suspension vise à mettre en pause les circuits de distribution existants, le temps d’élaborer un cadre institutionnel plus rigoureux et protecteur.

Vers une souveraineté industrielle et culturelle

Le véritable défi du Gabon réside désormais dans sa capacité à ne plus rester un simple fournisseur de ressources brutes. Pour garantir sa souveraineté, le pays doit structurer une chaîne de valeur locale capable d’extraire et de purifier la molécule sur place. En maîtrisant la transformation scientifique de l’iboga tout en préservant son empreinte culturelle, le Gabon pourra transformer cet héritage ancestral en un puissant levier de développement économique durable pour ses citoyens.