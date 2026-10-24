Gabon : le futur CHU d’Oyem, un nouvel espoir pour l’accès aux soins spécialisés dans le nord du pays

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Les travaux de construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, se poursuivent. Cette infrastructure sanitaire, appelée à renforcer l’offre hospitalière dans le nord du Gabon, s’inscrit dans une dynamique d’extension du réseau national d’établissements de santé spécialisés. Après les structures hospitalo-universitaires de Libreville et de Franceville, Oyem ambitionne ainsi d’accueillir un établissement de référence susceptible de rapprocher les soins spécialisés des populations du septentrion gabonais.

L’amélioration de l’accès aux soins demeure un enjeu majeur pour les populations vivant à l’intérieur du pays. Si Libreville concentre une part importante des infrastructures hospitalières spécialisées, les patients des autres provinces peuvent être amenés à effectuer de longs déplacements pour bénéficier de certaines consultations ou interventions médicales. La construction du futur CHU d’Oyem pourrait contribuer à réduire cette dépendance à l’égard des établissements de la capitale, à condition que l’infrastructure dispose, à son ouverture, des équipements et des ressources humaines nécessaires.

Un établissement hospitalier de référence pour le Woleu-Ntem

La poursuite des travaux du CHU d’Oyem constitue une étape dans le développement de l’offre sanitaire de la province du Woleu-Ntem. L’établissement est appelé à renforcer les capacités de prise en charge médicale dans cette partie du territoire, où les besoins concernent aussi bien les soins courants que l’accès à des prestations spécialisées.

Au-delà des populations d’Oyem, cette infrastructure pourrait bénéficier aux habitants des autres localités de la province, notamment Bitam, Minvoul et Mitzic. Sa vocation hospitalo-universitaire laisse également entrevoir des perspectives en matière de formation des professionnels de santé, sous réserve de la mise en place des dispositifs pédagogiques, techniques et institutionnels correspondants.

Réduire les déplacements vers Libreville

L’un des enjeux de ce projet réside dans la possibilité de limiter les évacuations sanitaires vers Libreville pour des prises en charge qui pourraient être assurées localement. Ces déplacements représentent souvent des contraintes financières et logistiques pour les patients et leurs familles, particulièrement lorsque les traitements nécessitent un suivi régulier.

Toutefois, la construction d’un bâtiment hospitalier ne suffit pas à garantir une amélioration effective de l’accès aux soins. Celle-ci dépendra notamment des spécialités médicales disponibles, du fonctionnement des plateaux techniques, de la présence permanente de personnels qualifiés et de l’approvisionnement régulier en médicaments et consommables médicaux.

Des précisions attendues sur les capacités et la livraison

Si la progression des travaux témoigne de la poursuite du projet, plusieurs informations essentielles restent à préciser. Le coût global de l’investissement, le nombre de lits prévus, les services médicaux envisagés, le taux d’avancement du chantier et la date prévisionnelle de mise en service n’ont pas été détaillés dans les éléments communiqués.

La question du recrutement et de l’affectation des professionnels de santé constituera également un point déterminant. Pour les populations du Woleu-Ntem, l’enjeu sera de disposer non seulement d’une nouvelle infrastructure, mais surtout d’un établissement pleinement opérationnel, capable d’assurer des soins de qualité et de réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé. Le futur CHU d’Oyem sera ainsi attendu autant sur ses capacités médicales que sur sa contribution à une meilleure couverture sanitaire du nord du Gabon.