Gabon : le flyover de Jeanne Ebori, un ouvrage stratégique pour relier le boulevard de la Transition au front de mer

Ecouter l'article

Les travaux de construction du flyover de Jeanne Ebori se poursuivent à Libreville, dans le cadre des projets de modernisation du réseau routier de la capitale. Situé à la jonction des premier et deuxième arrondissements, cet ouvrage de franchissement doit permettre d’améliorer la circulation entre le boulevard de la Transition et le boulevard du Bord de mer. Il devrait également faciliter l’accès à la Baie des Rois, nouveau pôle d’aménagement urbain du littoral librevillois. Une infrastructure stratégique dont la mise en service pourrait contribuer à réduire les embouteillages dans un secteur particulièrement important pour les déplacements quotidiens.

La transformation du réseau routier de Libreville se poursuit avec l’aménagement du flyover de Jeanne Ebori. Cet ouvrage, conçu pour permettre le franchissement de certains flux de circulation, s’inscrit dans une logique de réorganisation des déplacements entre plusieurs axes structurants de la capitale. Son emplacement présente un intérêt particulier puisqu’il doit assurer une meilleure articulation entre le boulevard de la Transition, qui dessert plusieurs quartiers et administrations, et le boulevard du Bord de mer, l’un des principaux corridors de circulation du centre-ville.

Un ouvrage de franchissement entre deux arrondissements

Le flyover de Jeanne Ebori doit contribuer à améliorer les déplacements à la jonction des premier et deuxième arrondissements de Libreville. En permettant à une partie du trafic de franchir directement le secteur concerné, l’infrastructure devrait limiter les croisements de véhicules et réduire les ralentissements aux intersections.

Cette nouvelle configuration pourrait notamment bénéficier aux automobilistes qui empruntent quotidiennement les axes reliant les quartiers du nord de Libreville au centre administratif et économique de la capitale. L’efficacité du dispositif dépendra néanmoins de son raccordement aux voies existantes et de la capacité des carrefours environnants à absorber les flux supplémentaires.

La Baie des Rois mieux connectée au réseau routier

L’un des principaux intérêts de cet ouvrage réside également dans l’amélioration de l’accessibilité à la Baie des Rois. Ce projet d’aménagement du front de mer, appelé à accueillir différentes activités économiques, commerciales et de loisirs, nécessite des connexions routières adaptées à son développement.

Le flyover de Jeanne Ebori devrait ainsi faciliter les liaisons entre ce nouveau pôle urbain et les principales artères de Libreville. Au-delà de la réduction des embouteillages, l’enjeu consiste à accompagner l’évolution du centre-ville en organisant plus efficacement les déplacements vers les nouveaux espaces d’activité.

Une modernisation routière dont l’impact reste à évaluer

La réalisation de cet ouvrage s’inscrit dans la politique de développement des infrastructures portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec les autres chantiers routiers engagés dans la capitale, elle participe à une transformation progressive des conditions de mobilité dans l’agglomération librevilloise.

Toutefois, les informations communiquées sur l’avancement du chantier ne précisent ni le montant global de l’investissement, ni le taux d’exécution des travaux, ni la date prévisionnelle de livraison. Ces données permettront d’apprécier plus précisément la progression du projet. À terme, la réussite du flyover de Jeanne Ebori se mesurera surtout à sa capacité à fluidifier durablement la circulation et à intégrer la Baie des Rois au fonctionnement quotidien du réseau routier de Libreville