Gabon Digital Week : Libreville au cœur de la souveraineté numérique africaine du 26 au 30 octobre

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Du 26 au 30 octobre 2026, Libreville accueillera la première édition de la Gabon Digital Week (Semaine du Numérique) au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba. Cet événement d’envergure internationale rassemblera près de 600 décideurs, ministres africains, experts et acteurs technologiques autour d’une ambition commune : faire du numérique un levier de souveraineté, d’inclusion et de croissance.

Placé sous le très haut patronage du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et organisé par le Ministère de l’Économie Numérique constitue une grande opportunité pour le Gabon. Pendant cinq jours, les échanges s’articuleront autour de trois axes stratégiques. Tout d’abord la souveraineté afin de garantir la maîtrise des données nationales, renforcer la cybersécurité et structurer les infrastructures critiques, des réseaux satellitaires et de fibre optique jusqu’à l’intelligence artificielle.

Il s’agira également de discuter de la démocratisation de l’accès aux technologies, la vulgarisation des opportunités d’emploi auprès de la jeunesse et le développement des compétences des cadres africains. Cette rencontre offre également une vitrine aux startups locales en stimulant l’investissement et en favorisant le passage à l’échelle des solutions technologiques du continent.

Parmi les temps forts annoncés figurent le lancement officiel de la 5G au Gabon, la finale du concours d’Open Innovation KIMBA Connect, ainsi qu’un séminaire exécutif de haut niveau dispensé par les experts du MIT.

Un ancrage diplomatique et continental stratégique

Au-delà des enjeux technologiques, Libreville s’affirme comme une plaque tournante de la diplomatie numérique panaméricaine et internationale. La rencontre héberge notamment les travaux du Comité technique spécialisé de l’Union africaine (CTS-CTIC) et accueillera une session extraordinaire du Conseil d’administration de l’Institut africain d’informatique (IAI).

L’un des moments culminants sera le segment ministériel « Road to Doha », présidé par le ministre de l’Économie numérique Mark Alexandre Doumba. Cette session stratégique permettra d’ harmoniser les positions des délégations africaines en vue de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (UIT PP-26), prévue en novembre à Doha, tout en soutenant activement la candidature du Gabon au Conseil de l’UIT. Ces concertations se concluront par la signature très attendue de la « Déclaration de Libreville » sur la souveraineté technologique de l’Afrique.

Un espace d’expérimentation et d’échange ouvert à tous

Au cœur du Palais des Congrès, le Village du Numérique proposera quotidiennement des ateliers B2B, des parcours d’acculturation à l’intelligence artificielle pour les étudiants et agents publics, ainsi que des démonstrations en direct des pépites tech gabonaises. En réunissant l’ensemble de l’écosystème, de l’Union africaine à la GSMA en passant par les opérateurs leaders comme Moov Africa et Airtel, cette première édition pose les jalons d’une Afrique numérique connectée, résiliente et souveraine.