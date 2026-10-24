Éducation aux médias et à l’information : le gouvernement appelle à un sursaut citoyen

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À l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, la circulation de l’information est devenue instantanée et massive. C’est dans ce contexte que le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a lancé un appel vibrant à la mobilisation collective ce vendredi 23 octobre 2026. À l’occasion du coup d’envoi de la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), célébrée au Gabon du 24 au 31 octobre 2026 sous le thème « C’est l’affaire de tous, l’éducation aux médias et à l’information pour les peuples », le membre du gouvernement a rappelé la nécessité absolue de moraliser l’espace numérique.

Si les technologies modernes démultiplient l’accès à la connaissance et renforcent la liberté d’expression, elles charrient également leur lot de dangers. L’essor des plateformes numériques et des algorithmes d’intelligence artificielle amplifie la diffusion de fake news et la manipulation des opinions. Germain Biahodjow s’est montré particulièrement ferme face à ces dérives récurrentes. « Toutefois, il peut également accélérer la propagation de fausses informations, des rumeurs, des discours de haine et la manipulation. », a-t-il martelé.

Devant l’ampleur du phénomène, la méfiance et le discernement s’imposent désormais comme des boucliers indispensables. Pour le ministre, le développement de l’esprit critique ainsi que le réflexe de vérification systématique des sources constituent les piliers majeurs d’une navigation sécurisée. « Savoir s’informer, vérifier l’information et communiquer de manière responsable est devenu une compétence vitale », a-t-il insisté.

Une responsabilité partagée pour protéger l’information

L’apprentissage de la maîtrise des contenus ne doit pas reposer uniquement sur les professionnels du secteur. Les jeunes, cibles privilégiées des fausses rumeurs, doivent apprendre sans attendre à distinguer les faits avérés des simples opinions. Le ministre a ainsi tenu à élargir la portée du message à l’ensemble du corps social. « L’éducation aux médias et à l’information ne concerne pas que les journalistes ou les professionnels de la communication. Elle nous concerne tous, institutions, médias, éducateurs, parents, jeunes et citoyens. », a indiqué le ministre de la Communication.

En inscrivant cette initiative dans le cadre ambitieux de la transformation numérique du Gabon, l’exécutif défend l’idée d’une véritable citoyenneté numérique fondée sur le respect d’autrui. L’information, perçue comme un véritable bien commun, requiert l’engagement de chacun pour préserver son intégrité.

Plongée au cœur des médias nationaux

Instaurée par l’UNESCO en 2012, cette semaine d’édification prévoit des actions concrètes sur le terrain. Afin de faire découvrir au grand public les exigences et l’éthique de la profession journalistique, des visites exploratoires seront organisées dans les coulisses de Gabon Télévision, de Radio Gabon et de l’Agence Gabonaise de Presse (AGP). Ces journées d’immersion permettront aux citoyens de mieux appréhender les mécanismes de fabrication de l’information fiable pour lutter durablement contre la désinformation.