Koulamoutou : délabrement avancé des logements d’astreinte des enseignants

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Les immeubles abritant les logements d’astreinte des enseignants des établissements secondaires publics de Koulamoutou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo, se trouvent dans un état de délabrement avancé. Construits entre 1973 et 1974, ces bâtiments nécessitent une réhabilitation urgente afin d’offrir des conditions de vie dignes à leurs occupants.

Érigés à l’occasion de la célébration du 14ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, ces trois immeubles de type R+4 affichent aujourd’hui une vétusté préoccupante. Depuis leur mise en service, ils n’auraient bénéficié d’aucune rénovation majeure, selon les informations recueillies par l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Des enseignants dans l’attente d’une réhabilitation

Cette détérioration nuit considérablement au quotidien du corps enseignant qui y réside. Les infiltrations d’eau constituent la principale nuisance subie par les occupants, particulièrement en période de pluies. « À la moindre averse, nous faisons face à des infiltrations majeures. L’eau s’infiltre de toutes parts », confie sous couvert d’anonymat un enseignant résidant dans l’un de ces appartements.

Face à ce constat, la majorité des résidents place désormais ses espoirs dans une rénovation des bâtiments d’ici la célébration de la fête de la Libération, prévue le 30 août 2027. La concrétisation de ce projet permettrait aux enseignants de bénéficier de logements décents et fonctionnels.

Au-delà du simple confort, la restauration de ce patrimoine immobilier s’avère essentielle pour garantir de meilleures conditions de travail au personnel éducatif de la province. Offrir un cadre de vie stable aux enseignants demeure une condition indispensable pour préserver la qualité de l’enseignement et favoriser la réussite scolaire des élèves.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire