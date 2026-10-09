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Gabon : l’UOB accueille 85 militaires africains pour une formation en sécurité et défense

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 9 octobre 2026 à 11h35min
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Des militaires de l'École d’état-major régionale de Libreville © D.R.
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L’Université Omar Bongo (UOB) a accueilli, au titre de l’année académique 2026-2027, plusieurs militaires de l’École d’état-major régionale de Libreville (EEMRL) dans le cadre de leur formation universitaire en sécurité, défense et gestion des crises. Cette formation se déroule en parallèle de leur cursus militaire.

L’initiative concerne des officiers et stagiaires gabonais ainsi que des ressortissants d’autres pays africains. Selon Aristide Etoua Nteme, responsable technique des inscriptions à l’UOB, la campagne concerne l’ensemble des auditeurs issus de l’Optat et de l’état-major : « Dans le cadre de cette session, nous avons reçu 85 étudiants pour toute la cohorte », a-t-il indiqué.

Un parcours universitaire en complément de la formation militaire

Les auditeurs ont entamé les démarches d’inscription administrative à l’UOB afin d’obtenir leur statut d’étudiant. Cette procédure comprend plusieurs étapes : « Aujourd’hui, nous vérifions principalement les dossiers. La première étape consiste à scanner les documents. Ensuite viennent l’impression et la prise de photo. Enfin, la dernière étape porte sur l’établissement de la carte avec toutes les informations fournies », a expliqué Larissa Kangue, agente à l’UOB.

Au-delà des démarches administratives, les auditeurs bénéficient d’un parcours universitaire à l’UOB en complément de leur formation militaire. Dans ce cadre, deux parcours leur sont proposés : le master en défense, sécurité et gestion des conflits en Afrique, ainsi que le master en administration générale et relations internationales.

À travers cette collaboration entre les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Défense, les auditeurs de l’EEMRL peuvent ainsi poursuivre leur cursus universitaire parallèlement à leur formation militaire. L’initiative favorise également les échanges d’expériences entre les différents pays représentés.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire

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