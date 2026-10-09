SAEG–AGROPAG : dissolution caduque, administration provisoire et arriérés de salaires à régler en urgence

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Le Conseil des ministres du jeudi 8 octobre 2026 a décidé de placer la Société d’agriculture et d’élevage du Gabon (SAEG) sous administration provisoire pour une durée maximale de 90 jours. Cette mesure intervient après la caducité des ordonnances du 26 février 2026 qui prévoyaient sa dissolution au profit de la Société agropastorale du Gabon (AGROPAG), faute de ratification. Confronté à une situation juridique et administrative complexe, le gouvernement a également ordonné le règlement urgent d’un premier tiers des arriérés de salaires accumulés au sein des deux structures.

C’est un revers juridique qui oblige l’exécutif à revoir l’organisation de son dispositif d’intervention dans le secteur agricole. Alors que la disparition de la SAEG au profit d’AGROPAG semblait engagée depuis février dernier, l’absence de ratification des ordonnances correspondantes a rendu cette restructuration caduque. Conséquence immédiate : la SAEG conserve son existence juridique et demeure le support de l’action de l’État dans le secteur, mais se retrouve dépourvue d’organe de direction. Une situation qui soulève des interrogations sur la conduite de la réforme, la continuité des activités et la protection du patrimoine public.

Une dissolution rendue caduque faute de ratification

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, les ordonnances n°0014/PR/2026 et n°0015/PR/2026 du 26 février 2026, qui organisaient la dissolution de la SAEG au profit d’AGROPAG, n’ont pas été ratifiées. Cette absence de ratification entraîne leur caducité et remet en cause le fondement juridique de la restructuration initialement envisagée. Le gouvernement doit désormais composer avec le maintien de la SAEG, alors même que celle-ci ne dispose plus d’une direction régulièrement constituée.

Au-delà de cette difficulté juridique, la situation interroge sur la préparation et le suivi des réformes institutionnelles. La transformation d’une société publique implique normalement une articulation entre les décisions réglementaires, les procédures législatives et les mesures administratives nécessaires à leur exécution. Dans le cas présent, le communiqué ne précise ni les raisons de la non-ratification des deux ordonnances ni les conséquences administratives et financières des décisions prises depuis février. Autant de points qui devront être clarifiés pour déterminer les conditions dans lesquelles les activités et les actifs des deux structures ont été gérés pendant cette période.

Une administration provisoire de 90 jours pour sécuriser la SAEG

Pour éviter une paralysie prolongée, le Conseil des ministres a décidé de placer la SAEG sous administration provisoire pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Cette mission a été confiée au Directeur général de l’Agriculture, qui devra l’exercer parallèlement à ses fonctions habituelles, sans rémunération supplémentaire. Une solution transitoire destinée à rétablir un pilotage administratif et à préserver les intérêts patrimoniaux de l’État.

L’administrateur provisoire aura notamment pour responsabilités de sécuriser le patrimoine de la société, de conduire un audit et de procéder à une revue stratégique de ses activités. Ces travaux devraient permettre d’établir un état des lieux des actifs, des engagements et des perspectives de la SAEG. Ils devront également éclairer les décisions futures concernant son organisation et son positionnement dans la politique agricole nationale. Le délai de 90 jours constitue toutefois une contrainte importante, au regard de l’étendue des vérifications à effectuer et des difficultés administratives déjà identifiées.

Des arriérés de salaires dont le premier tiers doit être payé

La situation des salariés constitue l’autre urgence reconnue par le gouvernement. Le communiqué fait état d’arriérés de rémunération accumulés aussi bien à la SAEG qu’à AGROPAG, sans toutefois préciser le montant global des sommes dues, le nombre d’agents concernés ou l’ancienneté des impayés. Face à cette situation, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la vie chère, de procéder en urgence au règlement d’un premier tiers des arriérés.

Cette décision représente une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les personnels, mais ne constitue pas encore un apurement intégral de la dette salariale. Les deux tiers restants devront être réglés selon un échéancier à convenir. L’absence de calendrier précis laisse donc subsister des incertitudes pour les salariés concernés. L’enjeu sera désormais de connaître le montant effectivement mobilisé, les modalités de paiement et les garanties permettant d’éviter l’accumulation de nouveaux impayés pendant la période de transition.

Une restructuration agricole à clarifier

Cette séquence intervient alors que le développement de la production agricole et de l’élevage demeure un enjeu important pour la diversification de l’économie gabonaise et la réduction de la dépendance alimentaire. Dans cette perspective, la stabilité juridique, financière et administrative des organismes publics chargés d’accompagner le secteur constitue une condition essentielle à la continuité des programmes et à la bonne utilisation des ressources publiques.

Au terme de l’administration provisoire, le gouvernement devra notamment préciser le devenir de la SAEG, la place réservée à AGROPAG et les modalités d’organisation de l’intervention publique dans le secteur agricole. Les conclusions de l’audit et de la revue stratégique seront déterminantes pour éclairer ces arbitrages. Mais l’urgence immédiate demeure double : assurer le paiement effectif des arriérés de salaires et rétablir une gouvernance juridiquement sécurisée. Car au-delà du changement de structures, c’est la continuité des missions agricoles de l’État et la situation des personnels qui sont désormais en jeu.