Gabon : l’organisation nationale antidopage accélère sa restructuration

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L’Organisation nationale antidopage du Gabon (ONAD) poursuit sa dynamique de modernisation afin de renforcer son efficacité et de répondre aux exigences des standards internationaux. Réunis dans le cadre du premier Conseil de prévention de l’année, les membres de l’institution ont examiné les principaux chantiers destinés à consolider la gouvernance, améliorer le fonctionnement administratif et intensifier les actions de terrain. Cette session a également permis de valider plusieurs orientations stratégiques portant sur la coopération internationale, la gestion des ressources ainsi que le développement des missions de prévention et de contrôle.

Parmi les décisions majeures figure la poursuite du partenariat avec l’Agence marocaine antidopage (AMAD), considéré comme un levier essentiel pour le transfert de compétences et le renforcement des capacités institutionnelles. Les conclusions de la première mission conduite dans ce cadre ont été présentées au Conseil, qui a également étudié les perspectives d’évolution du cadre juridique national. L’objectif est d’adapter la réglementation gabonaise aux exigences du Code mondial antidopage afin de disposer d’un dispositif plus moderne, cohérent et conforme aux meilleures pratiques observées sur la scène sportive internationale.

L’intégrité sportive

Le Conseil a également salué les avancées enregistrées dans la transformation numérique de l’ONAD avec la mise en service de son portail officiel. Cette plateforme constitue désormais un outil de référence destiné aux sportifs, aux fédérations et au grand public pour accéder aux informations relatives à la prévention, à l’éducation et à la lutte contre le dopage. En parallèle, l’organisation poursuit le renforcement de son architecture administrative afin d’optimiser la gestion de ses ressources et d’améliorer la conduite de ses différentes missions.

Malgré un contexte budgétaire contraint, l’ONAD entend maintenir ses priorités opérationnelles, notamment les campagnes de sensibilisation, les actions éducatives, la formation des acteurs du sport et la mise en œuvre des contrôles antidopage. Pour son président, le Dr Cyrille Mouyopa, cette réunion marque une étape importante dans la construction d’un système antidopage crédible, durable et reconnu. À travers ce premier Conseil de prévention de l’année, l’institution réaffirme ainsi son engagement à promouvoir un sport fondé sur l’éthique, la transparence et la protection des sportifs, avec l’ambition de faire du Gabon une référence en matière d’intégrité sportive en Afrique centrale.