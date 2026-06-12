Actualités

Gabon : l’organisation nationale antidopage accélère sa restructuration

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 14h21min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

L’Organisation nationale antidopage du Gabon (ONAD) poursuit sa dynamique de modernisation afin de renforcer son efficacité et de répondre aux exigences des standards internationaux. Réunis dans le cadre du premier Conseil de prévention de l’année, les membres de l’institution ont examiné les principaux chantiers destinés à consolider la gouvernance, améliorer le fonctionnement administratif et intensifier les actions de terrain. Cette session a également permis de valider plusieurs orientations stratégiques portant sur la coopération internationale, la gestion des ressources ainsi que le développement des missions de prévention et de contrôle.

Parmi les décisions majeures figure la poursuite du partenariat avec l’Agence marocaine antidopage (AMAD), considéré comme un levier essentiel pour le transfert de compétences et le renforcement des capacités institutionnelles. Les conclusions de la première mission conduite dans ce cadre ont été présentées au Conseil, qui a également étudié les perspectives d’évolution du cadre juridique national. L’objectif est d’adapter la réglementation gabonaise aux exigences du Code mondial antidopage afin de disposer d’un dispositif plus moderne, cohérent et conforme aux meilleures pratiques observées sur la scène sportive internationale.

L’intégrité sportive

Le Conseil a également salué les avancées enregistrées dans la transformation numérique de l’ONAD avec la mise en service de son portail officiel. Cette plateforme constitue désormais un outil de référence destiné aux sportifs, aux fédérations et au grand public pour accéder aux informations relatives à la prévention, à l’éducation et à la lutte contre le dopage. En parallèle, l’organisation poursuit le renforcement de son architecture administrative afin d’optimiser la gestion de ses ressources et d’améliorer la conduite de ses différentes missions.

Malgré un contexte budgétaire contraint, l’ONAD entend maintenir ses priorités opérationnelles, notamment les campagnes de sensibilisation, les actions éducatives, la formation des acteurs du sport et la mise en œuvre des contrôles antidopage. Pour son président, le Dr Cyrille Mouyopa, cette réunion marque une étape importante dans la construction d’un système antidopage crédible, durable et reconnu. À travers ce premier Conseil de prévention de l’année, l’institution réaffirme ainsi son engagement à promouvoir un sport fondé sur l’éthique, la transparence et la protection des sportifs, avec l’ambition de faire du Gabon une référence en matière d’intégrité sportive en Afrique centrale.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 14h21min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Alumni Yali Gabon : la 5e édition du Mulebi de la jeunesse prévue du 2 au 8 août

10 juin 2026 à 14h26min

Quand la préservation de la nature rime avec droits de l’homme : immersion d’experts internationaux dans le Sichuan

8 juin 2026 à 12h13min

Gabon : dix-sept ans après, l’héritage diplomatique d’Omar Bongo Ondimba toujours intact

8 juin 2026 à 10h37min

Enseignement supérieur : EM Gabon Université lance une formation d’élite pour ancrer la culture des droits de l’homme

8 juin 2026 à 9h12min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Souveraineté alimentaire : pourquoi chercher ailleurs ce qui est déjà là ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Souveraineté alimentaire : pourquoi chercher ailleurs ce qui est déjà là ?
[#Journal] Le 19H30 du 12 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 12 Juin 2026
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière
[#Reportage] Taxes : Eugène Mba sonne la fin des paiements en espèces à Libreville 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Taxes : Eugène Mba sonne la fin des paiements en espèces à Libreville
[#Reportage] PLFR 2026 : le texte défendu à l’Assemblée nationale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] PLFR 2026 : le texte défendu à l’Assemblée nationale
S'abonner
Bouton retour en haut de la page