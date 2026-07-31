Climat : depuis le 30 juillet l’humanité vit à crédit

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Le 30 juillet 2026 marque le « Jour du dépassement de la Terre », Earth Overshoot Day en anglais. Une date symbolique à partir de laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources naturelles que la planète est capable de régénérer en une année. Concrètement, cela signifie que, durant les cinq derniers mois de 2026, la population mondiale vivra en puisant dans le capital écologique de la Terre plutôt que dans ses capacités de renouvellement. Selon les calculs du Global Footprint Network, l’humanité exploite désormais les ressources naturelles à un rythme 73 % supérieur à celui que les écosystèmes peuvent reconstituer, soit l’équivalent de 1,73 planète Terre pour satisfaire les besoins actuels de consommation, de production alimentaire, d’exploitation forestière, de pêche et d’absorption des émissions de carbone.

Cette situation traduit une pression croissante sur les écosystèmes mondiaux. Déforestation, épuisement des ressources halieutiques, artificialisation des sols, surexploitation des nappes phréatiques et accumulation des gaz à effet de serre figurent parmi les principales conséquences de ce dépassement écologique. Cette dette environnementale fragilise la biodiversité, accroît les risques climatiques et menace à terme la sécurité alimentaire et économique de nombreux pays. Le Jour du dépassement ne constitue pas une date de rupture physique, mais un indicateur destiné à mesurer l’écart grandissant entre la capacité de la planète à se régénérer et les besoins imposés par les activités humaines.

À première vue, l’édition 2026 semble présenter une légère amélioration par rapport à 2025. L’an dernier, le Jour du dépassement était tombé le 24 juillet, soit six jours plus tôt. Cette différence pourrait laisser croire à un ralentissement de la surexploitation des ressources. Pourtant, le Global Footprint Network précise que ce décalage résulte principalement d’une révision méthodologique, notamment d’une nouvelle estimation de la capacité des océans à absorber le carbone. En réalité, les évolutions observées sur le terrain vont dans le sens inverse. La pression exercée par les activités humaines sur les ressources naturelles a continué de s’accentuer au cours de l’année écoulée. Sans cette mise à jour statistique, la date aurait même été avancée de deux jours supplémentaires.

Depuis plusieurs décennies, le Jour du dépassement s’est progressivement déplacé du mois de décembre vers la fin juillet. Cela illustre l’accélération continue de la consommation mondiale des ressources naturelles. Si certaines années connaissent de légères variations liées aux données utilisées ou à des événements économiques exceptionnels, la tendance de fond demeure inchangée. L’humanité consomme durablement au-delà des capacités de la planète. Les organisations environnementales rappellent que repousser cette échéance nécessitera des transformations profondes des modes de production et de consommation, une réduction des émissions de carbone, une meilleure efficacité énergétique, la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi qu’une gestion plus durable des ressources naturelles.