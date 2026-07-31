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Gabon : cycles longs, inadéquation formation-emploi, déperdition scolaire, les limites du système éducatif

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 31 juillet 2026 à 11h08min
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Entrée de l'Université Omar Bongo © D.R.
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Malgré les progrès enregistrés dans l’éducation au cours des deux dernières décennies, le Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026) met en évidence les faiblesses persistantes du système éducatif gabonais. La durée moyenne de scolarisation est passée de 6,8 ans en 2000 à 10 ans en 2024, tandis que le taux d’alphabétisation a atteint 86 % en 2022, avec un niveau de 91 % chez les jeunes. Toutefois, ces performances quantitatives ne suffisent pas à garantir une insertion professionnelle durable. Le rapport souligne que la qualité du capital humain demeure fragilisée par trois facteurs majeurs : la faible performance des cycles longs, l’inadéquation entre la formation et les besoins de l’économie, ainsi que la déperdition scolaire.  

Premier constat, les cycles longs de l’enseignement général peinent à produire des diplômés suffisamment qualifiés pour répondre aux exigences du marché du travail. Le taux d’achèvement du secondaire long reste insuffisant, limitant la qualification des jeunes avant leur entrée dans la vie active. Les données du rapport montrent également une prédominance des diplômes de l’enseignement général par rapport aux filières techniques et professionnelles, pourtant davantage recherchées par les entreprises. Cette orientation contribue à creuser l’écart entre les compétences acquises à l’école et les besoins réels du secteur productif, alimentant ainsi un chômage des jeunes qui demeure structurellement élevé.  

Rapprocher l’école de l’emploi

Le rapport pointe également la déperdition scolaire comme l’une des principales fragilités du système éducatif. Les abandons observés dans les cycles supérieurs réduisent le nombre de jeunes accédant à une qualification complète et fragilisent leur employabilité. Cette situation est aggravée par des cursus jugés trop rigides et insuffisamment adaptés aux mutations économiques. Face à ce constat, le RNDH préconise une réorientation des parcours vers des formations techniques, professionnelles et certifiantes, davantage connectées aux réalités du marché du travail et aux besoins des bassins de production régionaux.  

Pour remédier à ces limites, le rapport recommande une réforme profonde de l’ingénierie de formation. Celle-ci passerait par le développement d’apprentissages courts, modulaires et « à la carte », d’une durée d’un à six mois, permettant aux jeunes diplômés comme aux décrocheurs scolaires d’acquérir rapidement des compétences opérationnelles reconnues par les entreprises. Le document insiste également sur la nécessité de renforcer les liens entre établissements de formation, collectivités locales et secteur privé afin de co-construire des cursus adaptés aux besoins économiques de chaque territoire. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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